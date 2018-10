Mintegy 4500 labdarúgás-kedvelő volt kíváncsi az erdélyi rangadóra a sepsiszentgyörgyi stadionban, sőt egy közel 30 fős szurkolótábor a kolozsvári csapatot is elkísérte. Mindkét együttesnek fontos volt a három pont megszerzése, az Antonio Conceição irányította labdarúgók a FCSB csapatától vehették vissza az első helyet, a piros-fehérek pedig rájátszást érő pozícióban találhatták volna magukat az alapszakasz felénél.

Az élvonal két, legjobb védelemmel rendelkező együttese csapott össze, azonban az első félidőben a vendégek jobban zártak a széleken, és a játék tördelésével nem engedték a házigazdák ellentámadásokra épülő támadásait kibontakozni. A kincses városbeli labdarúgók egész pályás letámadással próbálták hibára kényszeríteni ellenfelüket, ez a taktika többnyire érvényesült is, hiszen a sepsiszentgyörgyi csapat a pontatlan passzok miatt nem is veszélyeztetett egy ideig. A vendégek a 14. percben az első helyzetüket gólra váltották, Ciprian Deac szöglete után Stephan Drăghici szerencsétlenül fejelt tovább, Billel Omrani pedig az előtte megpattanó labdát közelről a hálóba pöckölte (0–1).

A Sepsi OSK nem sokkal később egyenlíthetett volna, de Ibrahima Tandia tizenhatos vonaltól leadott kiváló lövését Giedrius Arlauskis bravúrral szögletre tolta. Ezt követően a házigazdák védelme hibázott, Gabriel de Moura a saját térfelén ügyetlenkedett a labdával, Damjan Đoković pedig jó ütemben passzolt a védők mögül kilépő George Țucudean elé, a csatár azonban nem élt a lehetőséggel. Az első félidő hosszabbításában ismét a vendégek litván kapusa akadályozta meg a Sepsi OSK egyenlítését: Tandia a tizenhatos vonaltól végezhetett szabadrúgást, de a keresztléc alá tartó labdát Arlauskis védeni tudta.

A szünet után Marko Simonovski fejelhetett egy beadást követően, azonban Cristian Manea az utolsó pillanatban mentett szögletre, majd a másik oldalon a középen érkező Țucudean próbálkozott, de lövését Niczuly magabiztosan védte. A 64. percben emberhátrányba került az addig is szabálytalanul játszó CFR, miután Mate Maleš szájba rúgta a háromszékiek mali-francia játékosát. A 80. percben a szentgyörgyi csapat egyenlíteni tudott, Ousmane Viera beívelését Paulo Vinicius röviden fejelte ki, a csereként beálló Florin Ștefan pedig kapásból a jobb alsóba lőtt (1–1).

A hajrában Simonovski megszerezhette volna a győzelmet érő találatot, Arlauskis azonban újabb nagyszerű védést mutatott be. A 90. percben szöglethez jutott a vendég csapat, Gabriel Vașvari pedig a tizenhatos vonalon belül Andrei Mureșan ellen szabálytalankodott, így a partjelző kezdeményezésére büntetőrúgást ítélt a játékvezető, amelyet Deac könnyedén értékesített (1–2).

A Kolozsvári CFR 2018-ban továbbra is veretlen idegenben, az alapszakasz felénél pedig kétpontos előnnyel vezeti a rangsort, míg a Sepsi OSK a szezonban negyedszer szenvedett vereséget és a hetedik helyet foglalja el.

Eugen Neagoe értékelt

„Csalódott és szomorú vagyok, ellenfelünk komolyabb helyzet nélkül két gólt is szerzett. Ugyanaz a munkám, mint a többi edzőnek, és úgy gondolom, hogy mindenkit hasonló komolysággal kellene kezelni. Az ellenfeleknek minden tiszteletet megadunk, elvárjuk, hogy velünk szemben is hasonlóan viselkedjenek. Én is reggeltől estig dolgozom a labdarúgókkal, több száz kilométerre vagyok a családomtól, de amikor ilyen történik, mint most, nagyon csalódott vagyok. Mindenki látta, miként játszott a CFR, hogyan fordította meg az eredményt. Csak egyet szeretnék kiemelni: talán mi vagyunk az egyetlen csapat a bajnokságban 13 mérkőzés után, amelynek nem ítéltek büntetőrúgást. Ezen a meccsen a tizenegyest megelőzően a beadásnál egyértelmű szabálytalanság történt, és az első félidőben is volt egy olyan helyzet, amikor az ellenfél egyik játékosa labda nélkül szabálytalankodott, de csak szóbeli figyelmeztetést kapott. Nem akarom a CFR érdemét kétségbe vonni, egy nagyon jó csapatról van szó, kiváló játékosokkal, de ez nem jelenti, hogy velünk így kell viselkedniük, ahogy tették. Úgy gondolom, a mutatott játék alapján nem érdemeltünk vereséget, de ahogy korábban is mondtam, figyelmesnek kell lennünk, és mindenképp arra koncentrálnunk, hogy az élvonalban maradjunk” – nyilatkozta a mérkőzés után az 51 éves vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 13. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári CFR 1–2 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 4500 néző. Vezette: Andrei Florin Chivulete (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – Sato, Jovanović, Viera, De Moura – Velev, Karnyicki (Simonovski, 56.) – Drăghici (Hamed, 55.), Vașvari, Mensah (Ștefan, 74.) – Tandia. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Kolozsvári CFR: Arlauskis – Manea, A. Mureșan, Paulo Vinicius, Camora – Bordeianu, Maleš, Đoković – Omrani (Păun, 84.), Țucudean (Tambe, 75.), Deac (Baptista, 90+3.). Vezetőedző: Antonio Conceição. Gólszerzők: F. Ștefan (80.), illetve Omrani (14.), Deac (90. – tizenegyesből). Sárga lap: Drăghici (30.), Karnyicki (52.), Hamed (81.), Vașvari (89.), illetve Omrani (22.), Țucudean (60.), Deac (90+1.). Piros lap: Maleš (64.).

További eredmények: Jászvásári Poli–FC Hermannstadt 0–2 (gólszerzők: Tsoumou 23., Dumitriu 39.), Astra Giurgiu–Craiova 0–3 (gsz.: Mitriță 38., Cicâldău 62., Koljić 72.), FC Botoșani–FC Viitorul 1–2 (gsz.: Trujić 90+4., illetve Voduț 67., I. Hagi 86. – tizenegyesből), FCSB–FC Voluntari 2–1 (gsz.: Gnohéré 52., 77., illetve Tudorie 86.), Dunărea Călărași–Medgyesi Gázmetán 0–0.

A rangsor:

1. CFR 7 5 1 16–9 26

2. FCSB 7 3 3 27–14 24

3. Craiova 6 4 3 23–11 22

4. Viitorul 7 1 5 16:15 22

5. Medgyes 6 3 4 15–17 21

6. Astra 5 5 3 16–11 20

7. Sepsi OSK 5 4 4 15–11 19

8. Călărași 3 7 3 12–13 16

9. Botoșani 3 6 4 17–17 15

10. Jászvásár 4 2 7 11–19 14

11. Chiajna 4 2 6 10–19 14

12. Dinamo 3 3 6 13–20 12

13. Hermannstadt 3 2 8 11–16 11

14. Voluntari 1 5 7 14–24 8

A Sepsi OSK szerdán 16:30 órától a másodosztályú-bajnokságban hetedik helyen álló Mioveni vendége lesz a Román Kupa nyolcaddöntőjében. A mérkőzést a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1 és a Look Sport élőben közvetíti.