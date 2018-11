A nemzetközi kupasorozat D-csoportjának első két fordulójában körbeverték egymást a csapatok, így mindegyiknek 3–3 pontja van, a táblázatbeli sorrendről pedig a kosárarány döntött. Ilyen körülmények között első a Jenyiszej (147–136/+11), második az Orman Genclik (152–149/+3), harmadik a Sepsi-SIC (141–143/-2) és negyedik a Mersin (145–157/-12). Akárcsak a háromszékiek, a törökök is elvesztették első meccsüket, és hozták a második körbeli párharcukat.

A Nemzeti Ligában szárnyalnak Zoran Mikes tanítványai, akik veretlenül vezetik az A-értékcsoport rangsorát, és legutóbb a Szatmárnémeti VSK ellen arattak fölényes dia­dalt (93–54). Az Orman két győzelemmel és két vereséggel a török bajnokságban a nyolcadik helyen áll, és az elmúlt hétvégén 81–79 arányban győzött a rangsor tizedik helyét elfoglaló Adana Basket csapatával szemben.

A házigazdák játékoskeretét két amerikai, egy-egy azeri és szlovák, illetve nyolc török kosaras alkotja, s Alper Durur tanítványainak átlagmagassága 182 cm, míg átlagéletkoruk 28 év (Sepsi-SIC: 183 cm/25 év). A törökök legeredményesebb játékosa az amerikai Kahleah Copper, aki a négy Ek-meccsén összesen 88 pontot jegyzett a selejtezőkből érkező Orman Genclik együttesének. A két csapat összehasonlításából kiderül, hogy mai vendéglátóink mezőnybeli dobószázaléka jobb a mienkénél (47%–35%), a triplákat is jobban szórják (41,7%–23,8%), ám mi hatékonyabban leppattanózunk (39–46), több pontot szereztünk eladott labdából (9,8–15,5), s a cserepadunk is ponterősebb (12,8–19). Az ankarai lányoknak ez idáig 21 eladott labdájuk volt a mi tizenötünkhöz képest, és kettővel több szabálytalanságot követtek el a háromszékieknél (20–18). Két majdhogynem azonos képességű alakulat csap össze tehát a Sait Zarifoğlu Sportcsarnokban, s bízunk abban, hogy lányaink át tudnak menteni valamit múlt heti remek formájukból a mai mérkőzésre is.

„Az Európa-kupa mindegyik meccse új kihívások elé állít minket, de ahogy korábban is mondtam, minden mérkőzés egyben lehetőség arra is, hogy nyerjünk. Kemény csapat az Orman Genclik, amelynek roppant tapasztalt a kezdő ötöse, de a kispadon is jó játékosok foglalnak helyet. Szívből kell játszanunk, minden apró részletre oda kell figyelnünk, és 40 percen át kell összpontosítanunk. Reménykedünk a győzelemben, hiszen remek formában vagyunk, és megpróbáljuk ezt a legtovább kitolni, kihasználni” – nyilatkozta Zoran Mikes, a zöld-fehérek bosnyák edzője.