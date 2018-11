Kevés a donor

A professzor elmondta, egy 36 éves, Piatra Neamţ-i beteg kapott új szívet. Több mint egy éve szerepelt a várólistán, olyan szívelégtelenségben szenvedett, amellyel nem élhetett volna már túl hosszú ideig. A donor egy 21 éves fiatalember volt, aki traumás koponyasérülés miatt került az agyhalál állapotába. A szerveltávolítást a nagybányai megyei kórházban végezték, a szívet onnan helikopterrel szállították Marosvásárhelyre. A fiatalember hozzátartozói a szíven kívül a veséket, a tüdőt és a májat is felajánlották átültetésre.

Ez volt idén az ötödik szívátültetés az intézetnél és országos szinten is, hiszen csak Marosvásárhelyen végeznek ilyen transzplantációt. „Egy központ nagyon kevés egy ilyen nagy országnak. Magyarország nagyot fejlődött idén e tekintetben: ott is egy transzplantációs központ van, a budapesti, de ott idén már 60 átültetést végeztek. Mi az ötödiket, ők már hatvanat” – nyomatékosította Suciu. Hozzátette: a marosvásárhelyi szív-érrendszeri és transzplantációs intézetben hetente tudnának szervátültetést végezni, ehhez képest a szervadományozások alacsony száma miatt a legjobbnak számító évben, 2016-ban is mindössze 11 ilyen beavatkozásra került sor. (Agerpres)