Noha a Sepsibükszádot Bálványosfürdőn át Kézdivásárhellyel összekötő 11C jelzésű országút már rég megkívánt egy alapos beavatkozást, az Országos Út- és Hídügyi Társaságnak idén csak nagyjából négy kilométert sikerült leaszfaltoznia, azt is saját forrásból. A társaság brassói regionális központjának illetékesei szerint a gond sokrétű: egyrészt az út nem szerepel az országos korszerűsítési mestertervben, így a központi finanszírozás minimális, másrészt felépítése sok fejtörést okoz a tervezőknek, kivitelezőnek. A megoldás a teljes korszerűsítés lenne, de ehhez több tíz millió euróra lenne szükség.

A Sepsibükszád és Bálványosfürdő közötti, 14 kilométeres útszakaszon előbbi határában augusztus végén kezdték el a régi burkolat felmarását, illetve az új aszfaltszőnyeg leöntését, amit nagyjából két hét alatt sikerült elvégezni. A kátyúk miatt az út szinte járhatatlanná vált, arról nem beszélve, hogy hat helyen be is szakadt. Jelenleg egyetlen helyen hiányzik jókora darab az úttestből, ezt elkerítették.

Az útszakasz kezelője 2014 óta az Országos Út- és Hídügyi Társaság. Elekes Róbert, a társaság brassói regionális igazgatóságának szóvivője lapunk megkeresésére elmondta: mivel a munkálatokat saját forrásból kellett finanszírozniuk, mindent nem tudtak elvégezni. Az egyik híd rendbetétele halaszthatatlan, a rendelkezésre álló pénzből azonban csak átmeneti átkelőre futotta. Az elkerített útszakaszhoz támfalat kell építeni. Támfalakra lenne szükség más részeken is, az úttest több helyen megcsúszott – bár még nem veszélyes –, csakhogy pont ezek a megerősítési munkálatok jelentik a legnagyobb kihívást mind műszaki, mind pénzügyi szempontból.

Elekes Róbert továbbá rámutatott, az útnál több problémával is szembesülnek: adott szakaszokat kockakő, másokat betonlap borít, az alapozáshoz használt anyag a földtől a kavicson keresztül egészen a betonig változik – így mindenhol más és más módszert kell alkalmazni, legyen szó javításról vagy új aszfaltréteg leöntéséről. Emellett az út több helyen szélesítésre is szorulna – van, ahol két méterrel keskenyebb, mint amit a szabvány előír –, már csak biztonsági szempontból is. A megoldás mindezekre a teljes korszerűsítés lenne. Tervek léteznek, csakhogy ezt saját hatáskörben a brassói igazgatóság nem tudja megoldani, mindenképp központi finanszírozásra lenne szükség.

Előzetes számítások szerint a teljes felújítás költségei csak a Sepsibükszád–Bálványos részen elérik a 25–30 millió eurót.

Annak az esélye, hogy az országos társaság egyhamar erre áldozzon, csekély, mivel az útszakasz nem szerepel korszerűsítendőként az országos közlekedési mestertervben.

Az ok, hogy nem tartozik a kiemelten forgalmas utak közé: legtöbb 1500 jármű halad át rajta naponta, míg más országutakon ez meghaladja a tízezret. Mivel nem szerepel a mestertervben, ha ki is utalnak forrásokat, épp hogy elegendőek kisebb javítási munkálatokra. De ekkora összegeket egyébként a társaság is csak uniós alapokból tudna fedezni, és csakis a teljes, Sepsibükszád és Kézdivásárhely közötti útszakasz felújítása jöhetne szóba, töredékekre nem kapnának támogatást Brüsszeltől sem. Pályázni erre viszont nem fognak egyhamar, mivel más, nagyobb jelentőségű országutak jelentik a prioritást.

Kérdésünkre Elekes Róbert elmondta: idén biztos nem végeznek további javításokat a szakaszon, amint a Bálványost Kézdivásárhellyel összekötő 18 kilométeren sem. Jövőre – ha a társaság központi vezetése nem gondolja meg magát, és egy nagyobb összeget nem szabadít fel – a most félbemaradt munkálatokat igyekeznek lezárni, illetve ahol lehet, kátyúzással próbálják járhatóbbá tenni az utat.