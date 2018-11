Újabb eljárás Tăriceanu ellen?

Az Agerpres hírügynökség igazságügyi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az eljárásra vonatkozó jelentést a vádhatóság főügyésze küldte el Augustin Lazăr legfőbb ügyésznek, és abban azt kéri, hogy ez ügyben forduljon a szenátushoz az eljárás jóváhagyása végett, amit utóbbi meg is tett. A hírügynökségi források szerint a gyanú a 2004–2008 közötti időszakra vonatkozik, amikor Călin Popescu-Tăriceanu a kormányfői tisztséget töltötte be. Tăriceanu a Hotnews portál megkeresésére annyit mondott: semmilyen értesítést nem kapott bűnvádi eljárásról, illetve hogy nem szándéka bújkálni, mivel nem kapott senkitől semmit.