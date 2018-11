NEM KAPKODJÁK EL. A közlekedési tárca nemrég ismerte be, hogy a Román Vasúttársaság nem rendelkezik elegendő vasúti kocsival ahhoz, hogy problémamentes utaztatást biztosítson, s a tulajdonában levő 1200 kocsiból márciusban 400 műszaki okok miatt üzemképtelen, most azonban megérkezett a várva várt jó hír.

Sikerült ugyanis felújítani két 84 férőhelyes vasúti kocsit klímástul, szőnyegestül, ezeket november 15-től helyezik forgalomba. A bombahírt a Face­bookon jelentette be a tárca, azt azonban elfelejtették hozzáfűzni, hogy több mint 300 vasúti kocsi továbbra is hiányzik a „vérkeringésből” ahhoz, hogy a vasúti közlekedést tisztességesnek lehessen nevezni. A járműpark annyira elavult, hogy a társaság jelenleg csupán 800 kocsit tud használni az egész országban. Ezért közlekednek három-négy kocsis szerelvények hosszabb, több száz kilométeres távokon is. A minisztérium augusztusban írt alá keretszerződést 371 vasúti kocsi felújításáról. (Főtér)

SÍRRONGÁLÓK LEFÜLELVE. Két siheder rongált meg 54 sírt a szatmárnémeti római katolikus temetőben alig egy óra leforgása alatt november 2-áról 3-ára virradóan. A Szatmár Megyei Rendőrkapitányság kedd délután azonosította és előállította a sírrombolások elkövetőit: egy 16 és egy 17 éves szatmárnémeti, illetve szatmár­pálfalvi illetőségű kamaszt, akik bevallották tettüket. Állításuk szerint az elfogyasztott, extrém mennyiségű szeszes ital váltotta ki a rombolási kényszert. A fiatalok határozottan tagadták, hogy lett volna más elkövetőtársuk is. A rendőrség sírgyalázás gyanújával indított eljárást. Az elkövetők „olcsón” megússzák, hiszen a Btk. értelmében a sírgyalázást 3 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírással büntetik – jelen esetben, kiskorúakról lévén szó, az esetleges szabadságvesztést valamilyen átnevelőközpontban töltik majd le. (Maszol)

NYUGODTAN TOVÁBB MÉRHETNEK? Részben helyt adott az alkotmánybíróság kedden Klaus Iohannis államfő alkotmányossági óvásának, amelyet a KRESZ azon módosítása ellen nyújtott be, amelynek értelmében táblákon kell előre jelezni, ha a rendőrség sebességet mér a közutakon. Beadványában az államfő arra hivatkozott: ez a módosítás eltávolodik a jogszabály eredeti céljától, attól, hogy javítsa a közlekedés biztonságát. Álláspontja szerint, ha a közlekedésrendészet tevékenysége csupán abban merülne ki, hogy előre jelzett akciókat hajtson végre, az ellehetetlenítené törvényes feladatainak végrehajtását. Iohannis azt követően támadta meg az alkotmánybíróságon a módosítást, hogy a közlekedésrendészet munkatársai még júliusban nyílt levélben kérték: ne hirdesse ki a módosítást, és forduljon a taláros testülethez. (Krónika)