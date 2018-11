Az AEK ötödik alkalommal sem tudott Németországban nyerni, az Ajax és a Benfica pedig döntetlent játszott. Ezzel a csoport élén álló Bayern München kényelmes helyzetből várhatja az utolsó két találkozóját, hiszen egyetlen pont is elég a bajoroknak ahhoz, hogy biztosítsák helyüket a legjobb tizenhat között. A címvédő Real Madrid kiütéses, 5–0 arányú győzelmet aratott a cseh bajnok Viktoria Plzen otthonában. A Plzen elvesztette matematikai esélyét is a nyolcaddöntőbe jutásra, a Real Madrid és a CSZKA Moszkva otthonában 2–1-re győző AS Roma 9 ponttal áll a továbbjutó helyeken.

A Manchester City hazai pályán 6–0-ra diadalmaskodott a Sahtar Doneck felett, de matematikailag még nem biztos a továbbjutása a nyolcaddöntőbe, mivel a Hoffenheim tíz emberrel, kétgólos hátrányból felállva döntetlent harcolt ki a Lyon otthonában. Kassai Viktor hatalmasat hibázott az angol és az ukrán csapat mérkőzésén. A magyar játékvezető úgy látta, hogy Raheem Sterling ellen szabálytalankodtak a tizenhatos vonalon belül – pedig semmi sem történt, csak az angol szélső földbe rúgott –, ezért tizenegyest ítélt.

Eredmények, csoportkör, 4. forduló: A-csoport: AS Monaco–FC Bruges 0–4, Atlético Madrid–Borussia Dortmund 2–0; B-csoport: Internazionale–FC Barcelona 1–1, Tottenham Hotspur–PSV Eindhoven 2–1; C-csoport: Crvena zvezda–FC Liverpool 2–0, SSC Napoli–Paris Saint-Germain 1–1; D-csoport: Schalke–Galatasaray 2–0, FC Porto–Lokomotiv Moszkva 4–1; E-csoport: Ba­yern München–AEK Athén 2–0, Benfica–Ajax 1–1; F-csoport: Lyon–Hoffenheim 2–2, Manchester City–Sahtar Doneck 6–0; G-csoport: CSZKA Moszkva–AS Roma 1–2, Vik­toria Plzen–Real Madrid 0–5; H-csoport: Valencia–Young Boys 3–1, Juventus–Manchester United 1–2. (miska)