Békét várunk, nem viszályt

Azért is fontos, hogy a képviselőház emberi jogi bizottságában kedden szó esett a Beke-Szőcs-ügyről, mert a vitáról készült jegyzőkönyv alapján is különféle jelentéseket lehet készíteni, és azokat a családdal és a kézdivásárhelyi fiatalok ügyvédeivel való konzultáció nyomán nemzetközi szervekhez lehet eljuttatni – mutatott rá sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József. A háromszéki politikus bevallása szerint, kétéves képviselői munkájának legnehezebb feladata volt elérni, hogy napirendre tűzzék az ügyet, de elégedett az eredménnyel, mert úgy látja, román kollégáit sikerült meggyőzni arról, hogy a magyarok nem terroristák, ugyanakkor az is fontos üzenet, hogy a magyar képviselők pártpolitikai hovatartozástól függetlenül sorakoztak fel, hiszen Fejér László Ödön szenátor is keményen kiállt a fiatalok mellett, és Benkő Erika is ugyanígy foglalt állást.