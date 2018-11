Két évre eltiltották a versenyzéstől az idei Nemzeti Vágta Kishuszár Vágtájának győztesét és Sepsiszentgyörgy városát is, mert a ló elbukott a doppingvizsgálaton. A döntést november 7-én tették közzé a Nemzeti Vágta szervezői. Az önkormányzat a közösségi médiából értesült erről, és az érintett család sem kapott még hivatalos tájékoztatást. Tegnap kiadott állásfoglalásukban Sepsiszentgyörgy vezetői sajnálatukat fejezték ki, a Kishuszár Vágtát megnyerő Kolumbán Örs István szülei pedig határozottan cáfolják a doppingvétséget.

A Nemzeti Vágta szervezőbizottsága rövid közleményben tudatja, hogy a 2018-as Kishuszár Vágta döntőjében a „Sepsiszentgyörgy település színé­ben győztes Kolumbán Örs István által lovagolt Fatima nevű lóból vett doppingminta pozitívnak bizonyult”. Emiatt a szervezők „a lovast, a csapatvezetőt, a tulajdonost és a lovat a 2019. és 2020. évi Nemzeti Vágtán és annak kvalifikációs sorozatában való versenyzéstől és bármilyen közreműködéstől, a települést pedig a 2019. évi Nemzeti Vágta Kishuszár Vágta futamában és annak kvalifikációs sorozatában való versenyzéstől eltiltotta”. Azt is közlik, hogy a történtek következtében a Kishuszár Vágta idei győztese a Zirc képviseletében versenyző Rigó Loretta Virág nevű lovával.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata „sajnálattal veszi tudomásul az esetet, hiszen nagyon fontosnak tartja a fiatal tehetségek segítését, felkarolását. Ennek szellemében támogatta Kolumbán Örs István 13 éves fiatal lovast is, aki egy ígéretes lóval versenyzett a mezőnyben. A csapat Sepsiszentgyörgy színeiben nevezett be a Kishuszár Vágta futamára, a két fél közti szerződés értelmében pedig a versenyző és csapata vállalta, hogy betartja a Nemzeti Vágta szabályzatát, így a doppingolásra vonatkozó előírásokat is” – szögezik le. Az önkormányzat „a tisztességes versenyzés híve, és elhatárolódik minden olyan eszköztől, ami gátolja a sportszerű versenyt” – teszik hozzá, és azt is megjegyzik: remélik, hogy „a teszt eredménye mögött nincs szándékosság”. Végül tudatják, hogy részleteket nem tudnak a doppingtesztről.

A Kolumbán család már az első mondatában hamisnak vallja azt a vádat, hogy doppingvétséget követtek volna el fiuk, Kolumbán Örs István győzelméért. Kolumbán Csaba Attila és Kolumbán Hajnalka azt írja: tisztában vannak azzal, hogy milyen következményekkel jár a doppingolás, nem veszélyeztetnénk a ló egészségét, és nem befolyásolnák a pályán való viselkedését, mert ez a versenyzők testi épségére is kihatna, gyermeküket pedig soha nem tennék ki „semmiféle veszélynek egy verseny miatt sem!” A szülők közleménye tudatja, hogy csapatuk még nem kapott hivatalos értesítést a doppingteszt eredményeire vonatkozóan, még nem tudják, hogy mit és milyen mennyiségben találtak a ló vérében. Nem zárják ki azonban „annak a lehetőségét, hogy a futamot megelőzően, az istállóban történhetett valami, ami miatt a teszt pozitívnak bizonyult. Lehetségesnek tartjuk, hogy valaki ártani akart vagy befolyásolni szerette volna a teszt eredményét, így a verseny kimenetelét is” – írják. Összegzésként megismétlik: csapatuk határozottan elhatárolódik a vádaktól, „nem követtünk el szabálysértést. Nem veszélyeztetnénk sem a saját magunk, sem Sepsiszentgyörgy városának hírnevét”.