Ifipark jövőben

Jövő évben rendezi az 1918. december 1. út melletti zöldövezet helyzetét Sepsiszentgyörgy önkormányzata. Az Arany János utcával szemközti beugróról van szó, ahova eredetileg ingyenes drótnélküli internet-hozzáféréssel és szelektív hulladékgyűjtő edényekkel felszerelt ifjúsági beszélgetősarkot képzeltek el – ez ellen azonban a környéken lakók tiltakoztak. Most inkább egy olyan parkocska létrehozását fontolgatja a városvezetés, ahol napközben kisgyermekes szülők, nyugdíjasok, levegőzni vágyó tömbházlakók is szívesen eltöltik üres óráikat.

Az állomástól a központig vezető főút külső részét tavaly aszfaltozták újra, a Széchenyi tértől (a villanyrendőrtől) befelé tartó szakaszra pedig a tervek szerint jövőben kerül új burkolat. Ezzel egy időben kívánják kialakítani az új parkot – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, hangsúlyozva, hogy a kérdéses zöldövezet nem egy ifjúsági szórakozóhely lesz, ahol drogozni és bulizni fognak a tizen- és huszonévesek, tömegrendezvényeket és koncerteket sem fognak ott tartani, még hangos zenét sem engedélyeznek majd. Valahol azonban a fiataloknak is helyet kell szorítani, mert a tömbháznegyedekből folyamatosan panaszkodnak, hogy esténként a játszótereken gyűlnek össze – magyarázta.

Azt is elmondta: habár hasznos lenne egy közvécé ott is, valószínűleg lemondanak róla, mert túl közel kerülne a lakóházakhoz, és mert éjszakára mindenképp be kellene zárni. De Petőfi-szobrot sem fognak oda állítani, noha ezt a környéken élők kérték – egy Petőfi-szobor ugyanis már van a városban, erről a helyről költöztették át valamikor a Csíki negyedbe, és most már ott is marad – szögezte le.

Tóth-Birtan Csaba hangsúlyozta: kulturált, ápolt zöld­övezetet kívánnak kialakítani az 1918. december 1. úton, olyan helyet, ahol minden korosztály képviselői jól érezhetik magukat, és elférnek egymástól.