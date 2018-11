Aztán, ha nem leszek megelégedve az őszi mélyásás eredményével, elrejtek egy hányódó vulkánfíber koffert tele régi számlákkal, nyugtákkal, lejárt víz-, villany- és gázszerződésekkel, mert azokkal amúgy sincs mit kezdeni, még vécépapírt sem adnak érte. Azután ismét elszólom magam, és akkor újfent fel fogják túrni a kertet.

A bőröndökbe való pakolás különben veszélyes foglalatosság. Régebb a juhpásztorból multimilliomossá avanzsáló Gigi Becali futballguru 1,7 millió eurót tett egy bőröndbe megvesztegetési céllal, hogy azzal megbundázzon egy futballmeccset. Börtönbe is került miatta. Most Teleorman megyében esett meg, hogy csak úgy, a semmiből bőrönd jelent meg egy gazda bennvalóján, tele a nagy pártvezér Dragnea úrhoz köthető Tel Drum cég aktáival, amivel valószínű, a párt- és képviselőházvezért akarják lejáratni. (Nem mintha már nem volna.) Csak azt nem értem, hogy a virágzó cég sok okos ügyvéddel miért rejtegetett kompromittáló iratokat, mikor azokat például szépen el lehetett volna égetni? Közben, úgy néz ki, a korrupcióellenes ügyészég is kiásott egy újabb bőröndnyi aktát az irattárak mélyéről, amellyel a kisebbik kormánypárti vezért, Tăriceanu urat akarják eláztatni egy kétmillió eurós vesztegetési ügyben. És akta lehet bőven róla, mert – állítólag – nyolc évig hallgatták le. Azért hasznos, ha a titkosszolgálat éberen figyel, hogy aztán alkalomadtán egy bőröndnyi anyagot tudjon bárkiről összeállítani, amivel ki lehet vonni a politikai vagy gazdasági életből, és esetleg börtönbe lehet juttatni.

A Teleorman megyei paranormális bőröndmegjelenés után aztán már nem is egy, hanem két újabb koffer is megjelent a parlament épületében, csak azok Dragnea úr bűvészmutatványának eredményeként. Egyikben pánkó dagadt, a másik Iohannis elnököt kompromittálni akaró, időzített bombának szánt dossziékkal volt tele. Dragnea szerint ügyészségi vizsgálatnak kellene tisztáznia, hogyan vált Iohannis, illetve a német kisebbségi szervezet több nagyszebeni ingatlan tulajdonosává, hogyan adta bérbe azokat, és miért léptették elő azt az ügyészt, aki lezárta a Iohannis ellen indított büntetőjogi ügyet. A lángost csak azért tette a poggyászba, hogy csillapítsa csámcsogási éhségüket az újságíróknak és politikai elemzőknek, amíg a dossziékat tanulmányozzák. Miután az egyik bőrönddel ilyen orvul megtámadta Iohannist, ő rögtön reagált Dragnea úr bűvészmutatványára, de egyáltalán nem elismerőleg. Olyasmit állított a politikai zsonglőrről, hogy csak egy csepűrágó „ez a bűnöző Dragnea, aki pártja és az állam élére kapaszkodott, fejlődik”.

Tulajdonképpen nagy bűvész, mert néhány párttársát – akik nincsenek megelégedve vele, mert nem kaptak elég jutalmat hűségükért, ezért el akarták árulni, hogy megszabaduljanak tőle – ő tüntette el maga és a hatalom közeléből. A lázadók egyike a Majmok Pártjának nevezete a Szociáldemokrata Pártot. Ennek ellenére nem hallottunk róla, hogy az állatkertben élő majmok e kijelentés ellen tiltakoztak volna, pedig rájuk nézve sértő. Azt el kell ismerni, Dragnea úr valójában csodákat művelt, hisz úgy építette fel a Tel Drumot, hogy semmi köze nem volt hozzá. A cég mindenféle, az állammal kötött szerződést csak úgy véletlenül nyert el, tulajdonába jutottak erdők-mezők, és még a Duna is hozzámosott egy szigetet.

Persze, mindez nem tetszik az elnök Iohannisnak, aki szomorú, „hogy ilyen mélyre züllött” a román politika. „Ez történik, mikor bűnözők kerülnek az állam élére” – jegyzete meg. Csak azt nem tudni, hogy végül is akkor ő elnökként egyike-e azoknak, akik az állam élén vannak?

És ha állítása igaz, és Romániát valóban bűnözők vezetik, akkor egyre több kofferre lesz szükség, mivel még többen fognak csomagolni és intenek búcsút szép hazánknak.