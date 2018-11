Elmondta, hogy soha nem beszélt Horváth Annával Fodor Zsolt vagy bárki más dossziéjának a megsürgetéséről, és a volt alpolgármester soha még csak nem is sugallta neki, hogy Fodorral kivételezzen. Leszögezte, hogy a főépítész nem beosztottja senkinek a helyi adminisztrációban, ezért nem is gyakorolhattak rá nyomást, és hangsúlyozta, hogy az engedélyeztetés gyorsasága mindenekelőtt a dokumentáció minőségétől függ. A per tárgyát képező két engedély kibocsátása a főépítész tanúsága szerint elsősorban a város és a polgárok érdeke volt. A korrupcióellenes ügyészség 2016. december 19-én emelt vádat Horváth Anna és Fodor Zsolt ellen. Az ügyészek szerint az üzletember 60 fesztiválbelépőt biztosított az alpolgármester kampányában részt vevő fiataloknak, cserébe pedig Horváth Anna megígérte, hogy megsürgeti Fodor két folyamodványának az elbírálását. A vádat olyan felvételre alapozzák, amely a legkritikusabb percekben nem hallható, ezért a védelem szakértői elemzést kért, amit az újabb fordítás elkészülte után fog elvégeztetni a bíróság. A per január 9-én Horváth Anna meghallgatásával folytatódik. (Maszol)

DOLGOZIK A TEL DRUM. Habár fizetésképtelenné nyilvánították, mégis részt vett közbeszerzési eljáráson a Tel Drum vállalat, és a múlt hónapban meg is nyert egy zimniceai iskola felújítására kiírt versenytárgyalást. A beruházás értéke 7,2 millió lej, ebből a 2-es általános iskola épületeinek külső és belső korszerűsítését kell elvégezni (az épületgépészeti berendezésekkel együtt), az udvar és a kornyék rendezését, valamint egy multifunkcionális sportpálya kialakítását. A versenytárgyalást Zimnicea önkormányzata egyszerűsített eljárással hirdette meg. A szociáldemokrata polgármester, Petre Pârvu egyébként már több szerződést aláírt a Tel Drum céggel, és emiatt alapfokon már elmarasztalta a Feddhetetlenségi Ügynökség, de most az a kérdés, hogy miképpen dolgozhat állami megrendelésre olyan vállalat, amelyet fizetésképtelenné nyilvánítottak, miután a korrupcióellenes ügyészség szervezett bűnözői csoport létrehozása, folyamatos adócsalás és EU-s pénzek eltérítése miatt vádat emelt ellene, és egy másik kivizsgálást is indított annak felderítésére, hogy valóban Liviu Dragnea (közvetett) irányítása alatt áll-e. A Tel Drum felszámolását a bukaresti törvényszék tiltotta meg. (Ziare.com)

SZÜLETÉSNAPJÁN HUNYT EL. Éppen 28 éves születésnapján hunyt el az a karácsonykői fiatalember, aki súlyos égési sebeket szenvedett egy tömbházban bekövetkezett robbanásban. Alexandru Gabriel még saját látávozott, testének azonban mintegy 75 százaléka megégett. Az első 24 órában egyik kórházból a másikba küldték. Végül a jászvásári Sfântul Spiridon Kórházban műtötték, majd – mikor kiderült, hogy Romániában minden égési sérült ellátására alkalmas ágy foglalt – Belgiumba küldték el. Ott azonban csak azután fogadták, miután a román állam – amely még mindig tartozik a Colectiv Klub sérültjeinek ellátási költségeivel – előleget utalt át. Ott megállapították, hogy 24 óra alatt két kórházi fertőzést is felszedett, de mivel állapotát megfelelőnek tartották, még kétszer megműtötték. Halálhíre akkor érkezett, amikor Sorina Pintea egészségügyi miniszter a Colectiv-tűzvész túlélőivel találkozott, akik azt kérték, hogy Románia egyszerűsítse a külföldi kezelésekre vonatkozó eljárásokat. (Digi24)