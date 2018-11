Kisebb növekedés, nagyobb hiány

Az Európai Bizottság (EB) jelentősen csökkentette a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó várakozását, így 3,6 százalékos GDP-bővülésre számít a korábban közölt 4,5 százalék helyett. Ugyanakkor a vártnál nagyobb inflációt és nagyobb államháztartási hiányt is valószínűsített.

Az uniós végrehajtó szerv tegnap közzétett őszi prognózisában a jövő évre 3,8 százalékos gazdasági növekedésre számít Romániában a tavasszal közölt 3,9 százalék helyett, 2020-ra pedig 3,6 százalékos bővülést valószínűsít. Az uniós bizottság szerint a következő időszakban a belföldi fogyasztás várhatóan csökkenni fog, hiszen a béremelések mérséklődnek, a magas infláció pedig kedvezőtlenül befolyásolja az állampolgárok vásárlóerejét. Ennek ellenére továbbra is a belföldi fogyasztás marad a gazdasági növekedés fő hajtóereje. Az EB az idén 4,8 százalékos inflációra számít a korábban közölt 4,2 százalékhoz képest, a jövő évben azonban ez várhatóan 3,5 százalékra mérséklődik, 2020-ban pedig 3,3 százalékra lassul. A legfőbb kockázatot e téren a termelékenységet meghaladó mértékű béremelések jelentik, amelyek tovább csökkenthetik a román gazdaság versenyképességét, és gyengítik az exporteredményeket is. Ez az állami költségvetésen is meg fog látszani: Brüsszel idén 3,3, jövőben 3,4, két év múlva pedig 4,7 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányra számít Romániában. A kormány sokkal derűlátóbb: az idén 5,5 százalékos gazdasági növekedést remél 3 százalékos államháztartási hiány mellett, 2019-ben 5,7 százalékos, 2020-ban pedig 5 százalékos GDP-bővüléssel számol.