Isărescu tanácstalan

Másrészt a munkaerőpiac kínálata nincs összhangban a szükségletekkel. Ez két strukturális probléma, amelynek súlyos következményei vannak. Lehetséges, hogy nemcsak a minimálbér emelése, hanem a fenti okokból a munkaerőpiacon megjelenő nyomás is okozza, hogy a bérek nincsenek összhangban a munka termelékenységével” – magyarázta. A jegybank kormányzója szerint „nem bölcs dolog” tovább sílyosbítani ezt a strukturális problémát. Isărescu úgy tudja – és erre példát is felhozott –, hogy a külföldön dolgozók csak akkor akarnak hazajönni, ha legalább 50 százalékkal nagyobb fizetést kapnak, mint amit itthon kínálnak a munkáltatók. Ez a jelenség akkor is felfelé nyomja a fizetéseket, ha a kormány nem emeli a minimálbért – vélekedett. Hozzátette: nem tudja, hogyan kellene kezelni ezt a problémát.