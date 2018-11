Kifejtette: olyan határozati javaslatot fogadtak el a kongresszuson, amely a gazdasági növekedésről szól, és ennek szövegébe beillesztettek egy utalást a demográfiai helyzetre, az európai demográfiai válságra, valamint azt is, hogy ebből a kiutat a családközpontú politikák jelentik. Azt is sikerült elérni, hogy a családi adókedvezmény rendszerét jó gyakorlatként megjelenítsék a dokumentumban – tette hozzá. Kiemelte: a szöveg kiegészült azzal, hogy a demográfiai kihívások jelentősek, ezekre az elsődleges megoldást azonban nem a migráció jelenti, hanem családközpontú politikákat kell folytatni, és ennek jó eszköze lehet az a családbarát adózás, amelyet Magyarországon már több mint nyolc éve sikerrel alkalmaznak.

Novák Katalin hangsúlyozta: az EPP is az európai választásra készül, és az ilyen határozatok kijelölik azt az irányt, amelyet követnek. Most választási kampány indul, megfogalmazzák a legfontosabb alapelveket, irányokat, célokat. Amikor gazdasági növekedésről beszélnek – amely mindenki közös célja európai szinten is –, elkerülhetetlen a demográfiai vonatkozások megemlítése. Ki kell mondani, hogy erre a problémára nem a migráció a megoldás, valamint minden tagállam szabadon dönthet arról, hogy milyen megoldásokat keres – mutatott rá. Hangsúlyozta: a határozat az EPP politikai közösségében ismeri el azt, hogy a családok támogatása fontos eszköz a kilábalásban a demográfiai válságból.

Az államtitkár úgy látja, sokat sikerült előrelépniük, több javaslatukat is elfogadták, és talán sikerült az EPP-nek is fél évvel a választás előtt felismernie azt, hogy lenniük kell konzervatív, hagyományosan a választóiknak szóló üzeneteknek. Novák Katalin elmondta: felismerték, hogy a biztonság az egyik fő üzenetük, fontos az összpontosítás a családokra, az erős közösségekre, továbbá lényeges a munka, amely a kiutat jelenti a rossz gazdasági helyzetből. Komoly cél továbbá a középosztály megerősítése. Ezek valóban egy konzervatív, kereszténydemokrata arcélet mutatnak, és erre nagy szükség van a választás előtt – közölte.