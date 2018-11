Ars Hungarica – a nagyszebeni magyar kulturális márka

– Az elmúlt évekhez képest mekkora kihívást jelentett megszervezni a fesztivált?

– Minden évnek a műsorait külön-külön kell összerakni. A különböző kulturális műfajokat nem kínálhatjuk egyformán. Amit például tömbmagyarságban könnyebb megszervezni, lehet, hogy mifelénk tízszer nehezebb és drágább, ugyanakkor az igény sem ugyanaz. Nemcsak ezekre a jellegzetességekre, de sok más szempontra is oda kell figyelni, amikor valamit megszervezünk, különösképpen egy olyan térségben, ahol előttünk nem volt magyar kulturális fesztivál. Századunkban talán az ötletnél is fontosabb lett az eszközök és anyagiak megteremtése. Ezt követi a segítőkész önkéntesek megszólítása, felkészítése, s csak ezek után következhet a fesztivál reklámozása és az események elindítása. Majd ott van még az utólagos teendők sokasága, és ezek láttán a kívülállónak, lehet, el is ment a kedve a szervezéstől. Külön kihívás majdnem minden lépés, különösképpen számunkra, mert a nagyszebeni magyar kulturális élet teljes mértékben önszerveződő és önkéntes alapokon fekszik, ráadásul kevesen is vagyunk.

– A támogatók mennyire karolták fel, milyen anyagi forrásokkal sikerült idén megszervezni a fesztivált?

– Elsősorban a helyi önkormányzatnak köszönhető, hogy ezt a fesztivált nem csak Szeben megyében ismerik, hanem sok külföldi, ezen belül magyarországi visszajáró látogatót számolhatunk vendégeink kö­rében. Ahogy azt Astrid Fodor polgármester asszony megfogalmazta: az Ars Hungarica kulturális márka lett a szebeniek számára, de nyugodtan kijelenthető, hogy most már a Kárpát-medencében is sokan azonosítják a helyi magyar közösséget ezzel a fesztivállal. Második fontos támogatója fesztiválunknak a magyarországi Bethlen Gábor Alap, ennek köszönhető, hogy magyarországi fellépőket fogadhatunk minden évben. Több magyar intézménnyel vagyunk jó partnerségi viszonyban, és ha nehezen is felmérhető anyagi vonatkozásban a támogatásuk, a fesztivál műsorainak alakításában rengeteget segítenek. Itt kiemelném a Balassi Intézetet, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet, Kovászna Megye Tanácsát, a nagyszebeni kulturális intézményeket és sok más szervezetet, amelyeknek hálásan megköszönöm, hogy segítenek, barátaink és szeretnek minket.

– Milyen belföldi vagy külhoni magyar közösségek érdeklődnek a fesztivál iránt leginkább?

– Minden évben törekszünk minőségi programot kialakítani, hogy az megállja a helyét a nagyszebeni közönség előtt, hogy magyarok és más nemzetiségűek igényeit is kielégítse. Igyekszünk és talán meg is találtuk a Kárpát-medencei magyar kulturális körforgásban a magunk helyét. Úgy értékelem, hogy a helyi magyar közösséget szolgálva nem vagyunk elszigeteltek, visszatérő vendégeink sora évről évre gyarapodik, kedvelik a fesztivált és örömmel igyekeznek Nagyszebenbe távoli helyekről is a látogatók.

– Szórványban élőként milyen kihívásokkal kell megküzdenetek?

– Nagyon szeretjük a fesztiváljainkat megszervezni, vendégeket, művészeket, barátokat fogadni, és ez hajt abban, hogy minden nehézséget és akadályt leküzdjünk. Nagyszeben az európai kulturális jelenben és a vendéglátóiparban egy különlegesebb fejezet, és örülünk annak, hogy nagyobb akadályok nélkül szervezhetjük eseményeinket. Magyar fesztivált szervezve elmondhatom: itt minden műsorért talán kétszeresét kell megfizetni, hogy megvalósuljon. Mert a saját tereink kicsik, a legtöbb előadóhelyiséget bérelni kell, majd útiköltséget, szállást és ellátást kell biztosítani minden meghívott fellépőnek, hiszen a térségben hiányoznak a költségvetéssel rendelkező magyar kulturális intézmények.

– Kik lesznek az idei fesztivál kiemelkedő meghívottjai, fellépői?

– Számomra minden meghívott, művész, de a vendégek, közösségem tagjai és nem utolsósorban az önkéntesek is nagyon fontosak. Itt, Nagyszebenben arra törekszünk, hogy mindenki jól érezze magát: előadóként, közönségként, szervezőként egyaránt. A legkisebb méretű kulturális esemény is lehet annyira fontos egy szűkebb körnek, mint a tömegeket vonzó, nagy kaliberű szabadtéri előadás. Mindennek megvan a maga értelme, értéke és üzenete. Ezért is az idei fesztivál mottója Fedezd fel a magyar Nagyszebent! A fesztivál teljes programja megtalálható a www.szeben.ro honlapon. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Huszár Szilamér