Kotec Attila: Történelmi pillanatokat él át Felsőrákos

Magyarországnak és a Romániában élő magyarságnak is egyértelmű érdeke, hogy a két ország között jó kapcsolat legyen – jelentette ki tegnap Bukarestben Szijjár­tó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután román kollégájával, Teodor Meleșcanuval találkozott. A budapesti tárcavezető azt is elmondta: érzékeny, a magyar fél számára fontos kérdésekben sikerült előrelépést elérni, például a marosvásárhelyi katolikus gimnázium újraindítása ügyében. Szijjártó szerint mindez igazolja azt a stratégiát, hogy Magyarország és Románia közös „sikertörténetekkel” építheti újra azt a bizalmi bázist, amelyre alapozva a nehéz kérdések is megoldhatók.