Előző írásunk

Székelyföldre is kiterjeszti Magyarország azt a gazdaságfejlesztési programot, amely Erdélyben eddig Maros megye mezőségi részén nyújtott támogatásokat gazdálkodóknak és kisvállalatoknak – jelentette ki Szijjártó Péter tegnap Kolozsváron, miután Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével tárgyalt. A találkozón, amint az előző alkalmakkor is, áttekintették a magyar közösség legfontosabb törekvéseit és gondjait, valamint arról is egyeztettek, hogy miként látja a román–magyar kétoldalú viszonyt az RMDSZ. Utóbbi kapcsán elhangzott, a legjobb az állandó párbeszéd.