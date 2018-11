Mindkét csapatból meghatározó labdarúgók maradtak ki a kezdő tizenegyből: a házigazdáknál a gólerős bosnyák támadó, Elvir Koljić és Nicușor Bancu, a vendégeknél pedig Ousmane Viera és Niczuly Roland. Az Eugen Neagoe által pályára küldött csapat előre vetítette, hogy a piros-fehérek inkább a védekezésre koncentrálnak, így nem volt meglepő, hogy Craiova többet birtokolta a labdát, ám a mezőnyfölény meddőnek bizonyult, hiszen a szentgyörgyi csapat szervezett védelme nem hibázott. Ezen idő alatt mindössze Alexandru Mitriță erőtlen próbálkozása tartott kapura, amelyet Fejér Béla könnyedén védett.

A Román Kupa-címvédő a 28. percben előnyhöz juthatott volna, miután a játékvezető bedőlt Alexandru Mateiu nagyszerű színészi alakításának, a középpályás Igor Jovanović mellett játszotta meg a szabálytalanságot, így Radu Petrescu tizenegyest ítélt. A büntetőrúgást Matteo Fedele végezte el, azonban a jobb sarok fele tartó lövést Fejér bravúrral szögletre tolta. Az idényben eddig a Devis Mangia irányította labdarúgók kapták a legtöbb tizenegyest – tízet –, viszont ez volt a negyedik kihagyott büntetőrúgásuk. Bár támadásban a Sepsi OSK sem jeleskedett, a 36. percben az első és egyetlen kapura lövését gólra váltotta. Florin Ștefan a bal oldalon a védőket kicselezve betört a tizenhatos vonalon belülre, majd a kiváló passzát a jobb oldalon érkező Aljakszandr Karnyicki kapásból a rövid sarokba rúgta (0–1).

Szünet után a háromszéki csapat Gabriel Vașvari révén növelhette volna előnyét, azonban a középpályás távoli lövése a védők lábán megpattanva néhány centivel elkerülte a kaput, közben a craiovai játékosok minden színészi képességüket latba vetették, hátha kiharcolnak egy újabb tizenegyest. Ezúttal viszont a fővárosi játékvezető már nem volt annyira hiszékeny, s az élvonalbeli bajnokság gólkirálya, Mitriță nem alakított hihetően, így öt perc alatt két sárgát kapott műesésért, a házigazdák pedig az 57. perctől emberhátrányban folytatták.

Az oltyán csapat továbbra is támadásban maradt, viszont a gólszerzési lehetőségek a másik oldalon adódtak, a piros-fehérek ellentámadásokból veszélyeztettek, a 63. percben Ștefan egyedül tört kapura, azonban a lövést megelőzően előtt Ivan Martić közbelépett. A svájci védő szabálytalan volt, de a játékvezető ezt már nem látta. Nem sokkal később a csereként pályára lépő Bryan Nouvier szöglete után Adrian Rus fejelt kapura, de a labda kevéssel elszállt a keresztléc felett. A 83. percben Stefan Velev került közel a gólszerzéshez, már Mirko Pigliacelli kapus felett is átemelt, azonban Mateiu az utolsó pillanatban menteni tudott, és Craiova ebből a kontrából egyenlített. Cristian Bărbuț passzát a csereként beálló Andrei Burlacu lőtte a jobb alsóba (1–1).

A ráadásban egy szabalytalanság után Martić is megkapta a második sárga lapot, így a játékvezető őt is kiállította. Az utolsó percben egy szabadrúgást követően a házigazdák röviden szabadítottak fel, Karnyicki célba vette a kaput, a labda pedig Rus lábán irányt változtatva a hálóban kötött ki, viszont a játékvezető a kapus akadályozása miatt érvénytelenítette az amúgy érvényes találatot.

A válogatott mérkőzések miatt a következő időszakban szünetel az első osztályú bajnokság, a piros-fehér mezesek november 16-án a dunaszerdahelyi MOL Arénában játszanak edzőmérkőzést a DAC csapatával.

Eugen Neagoe értékelt

„Kezdtük megszokni, hogy ugyanabban van részünk minden mérkőzésen. Csalódott vagyok, mert nem sikerült nyernünk, elveszítettünk két pontot. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, a labdarúgók nagy erőbedobással játszottak, és taktikailag is fegyelmezettek voltak. Sajnálom, hogy nem tudtunk egy második gólt szerezni, pedig megvoltak a lehetőségeink. Vannak nyilvánvaló dolgok, amelyek felett nem hunyhatunk szemet. Ahogy az ellenfél először jutott a tizenhatoson belülre, rögtön tizenegyest kapott, a mi javunkra pedig tizenöt forduló alatt egyszer sem ítéltek büntetőt. Ráadásul az utolsó percben a gólunkat is érvénytelenítették. Ilyen körülmények között csak annyit tehetek, hogy továbbra is edzem a csapatot, minden energiámat és tudásomat rájuk fordítom. Tisztelem a bírokat és az ellenfelet is, de úgy gondolom, hogy túl sok nyilvánvaló hibát követtek el ellenünk” – fogalmazott a mérkőzés után az 51 éves vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 15. forduló: Craiova–Sepsi OSK 1–1 (0–1).

Craiova, Ion Oblemenco Stadion, mintegy 20 000 néző. Vezette: Radu Petrescu (Bukarest). Craiova: Pigliacelli – Briceag (Burlacu, 75.), Kelić, Donkor, Martić – Fedele (Meza Colli, 46.), Mateiu – Mitriță, Cicâldău, Bărbuț – Nuno Rocha (Baicu, 46.). Vezetőedző: Devis Mangia. Sepsi OSK: Fejér – De Moura, Rus, Jovanović, Sato – Velev, Karnyicki – Drăghici (Simonovski, 87.), Vașvari (Nouvier, 66.), Ștefan (Hamed, 77.) – Tandia. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerzők: Burlacu (83.), illetve Karnyicki (36.). Sárga lap: Bărbuț (34.), Martić (47., 90+4.), Mitriță (52., 57.), Donkor (88.), illetve De Moura (29.), Sato (86.), Jovanović (90+1.). Kiállítva: Mitriță (57.), Martić (90+4.).

A rangsor:

1. CFR 8 5 1 21–10 29

2. FCSB 8 3 3 28–14 27

3. Craiova 7 5 3 27–12 26

4. Viitorul 8 1 5 17–15 25

5. Medgyes 6 4 4 15–17 22

6. Astra 5 5 4 16–12 20

7. Sepsi OSK 5 5 5 17–15 20

8. Călărași 3 7 4 12–14 16

9. Dinamo 4 4 6 14–20 16

10. Chiajna 4 4 6 10–19 16

11. Botoșani 3 6 5 18–22 15

12. Hermannstadt 4 2 8 14–17 14

13. Jászvásár 4 2 8 11–22 14

14. Voluntari 1 5 8 14–25 8

A 16. forduló programja: * november 23.: Dinamo–Medgyesi Gázmetán (20:30 óra) * november 24.: Sepsi OSK–Astra Giurgiu (16 óra), Concordia Chiajna–Kolozsvári CFR (18:30 óra) * november 25.: Dunărea Călărași–FC Hermannstadt (13:30 óra), FC Voluntari–FC Viitorul (17:30 óra), Jászvásári Poli–FCSB (20:30 óra) * november 26.: FC Botoșani–Craiova (20:30 óra).