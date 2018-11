Brexit: ki áll a sor elejére?

Theresa May brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnése után az uniós tagországokból érkező munkavállalók nem állhatnak majd be mások elé „a sor elejére”.

A politikus a Brit Iparszövetség (CBI) tegnap Londonban rendezett éves kongresszusán felszólalva kijelentette: az Egyesült Királyság értékeli azt a hozzájárulást, amelyet a bevándorlás nyújt hosszú évek óta a brit gazdaság fejlődéséhez, a külföldről érkezők pedig a jövőben, a brexit után is kedvező hatást gyakorolnak majd az ország életére. Hozzátette ugyanakkor: az EU-tagság megszűnése után teljes mértékben a brit kormány hatáskörébe tartozik majd annak ellenőrzése, hogy ki utazhat be az Egyesült Királyságba. Theresa May szerint ennek megfelelően megszűnik az a helyzet is, hogy az Európai Unióból érkezők szakképzettségüktől vagy szakmai tapasztalataiktól függetlenül „beállhatnak a sor elejére, a Sydney-ből érkező mérnökök vagy a Delhiből érkező szoftverfejlesztők elé”. A brit kormányfő szerint a majdani új bevándorlási rendszer nem azt veszi majd figyelembe, hogy ki honnan jött, hanem azt, hogy miben tehetséges, milyen szakképesítést tud felmutatni.

A brit üzleti szektor szakmai szervezetei jó ideje folyamatosan figyelmeztetik a brit kormányt arra, hogy a külföldi EU-munkaerő alkalmazása a brexit után is alapvető fontosságú lesz a brit gazdaság és a közszolgáltatások számára, a munkavállalók szakképesítésétől függetlenül. A Brit Vendéglátóipari Szövetség legutóbbi felhívásában közölte: a brit éttermekben dolgozó felszolgálók 75, a szakácsok 25, a szállodák takarítási és egyéb fenntartási feladatokat ellátó személyzetének 37 százaléka más EU-tagállamokból érkezett. A hét legnagyobb brit építőipari szakmai szervezet nemrégiben közzétett közös felhívásában hangsúlyozta, hogy országos átlagban 12,6, Londonban viszont csaknem 50 százalék a külföldi EU-munkavállalók aránya a súlyos munkaerőhiánnyal küszködő építési ágazatban.

A Brit Iparszövetség vezérigazgatója a CBI tegnapi kongresszusán, Theresa May előtt tartott beszédében súlyosan bírálta a kormány brexit-stratégiáját. Carolyn Fairbairn kijelentette: a brexit felemészti a kormány minden adminisztratív kapacitását, és „felemészti a brit üzleti szektort is”. A CBI vezetője szerint a szervezet tagvállalatai több száz­millió fontot költenek arra, hogy felkészüljenek a legrosszabb brexit-forgatókönyvekre, és ebből egyetlen penny sem szolgálja a munkahelyteremtést vagy az új termékek kifejlesztését. Ez nagy tétekben űzött hazárdjáték, amelynek következményei között lehet az is, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül esik ki az EU-ból – fogalmazott a CBI vezetője.