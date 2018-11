Köpecen a református templomban 19 órától A címerművész – 140 éve született Keöpeczi Sebestyén József címmel dr. Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagjának vetített képes előadása. Ürmösön az általános iskolában 11 órától Csernik Pál Szende székely lábbábos és mesemondó Mesebölcső című programja.

CSÜTÖRTÖKÖN: Baróton a Party Pub vendéglő emeleti termében 18 órától bemutatják Borbély Imre: Magyar nemzetépítés és Harc a nemzet érdekében, illetve az Őr és úr – tanulmányok, publicisztikai írások Borbély Imréről című könyveket. A köteteket Borbély Zsolt Attila közíró, politológus (Arad) ismerteti. 19.30-tól borbemutató és borkóstoló Borbély Zsolt Attila borszakértő vezetésével. Részvételi díj 30 lej, a helyek száma korlátozott, regisztrálni a 0745 163 415-ös telefonszámon lehet.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma és csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban Andrzej Saramonowicz Tesztoszteron című darabját játssza Zakariás Zalán rendezésében.

AZ M STUDIO IRÁNBAN. Iráni színházfesztiválra kapott meghívást a sepsiszentgyörgyi M Studio: a Fehér Ferenc rendezésében készült Lift – Boys Will Be Boys című produkciót mutatják be Tabrizban az Eqbal Azar Amfiteátrumban november 22-én és 23-án. A sepsiszentgyörgyi társulat az Alef Nemzetközi Színházi Fesztiválon lép színpadra.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja november 24-én, szombaton 19 órától a kisborosnyói kultúrotthonban előadja Tamási Áron Tündöklő Jeromos című háromfelvonásos színművét.

Zene

ORGONA–KÓRUS HANGVERSENYRE kerül sor csütörtökön a 18 órai szentmise után Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban. Fellép a brassói Fekete-templom Bach Kórusa, vezényel és orgonán közreműködik dr. Steffen Schlandt, Ursula Philippi (orgona), Lőwenberger Orsolya (alt), valamint Nicu Simonov (tenor, Bukarest). Műsoron: Bach-kantáta és -orgonamuzsika, valamint Rudolf Lassel-művek. A belépés ingyenes.

A LECKEHANGVERSENYEK második felvonása november 23-án 10 és 12 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban Mátyás király udvarába kalauzolja el a gyerekeket. Meghívottak: a Codex Régizene-együttes és az olaszteleki Cygnini Reneszánsz Táncegyüttes. Közös előadásukban A szegény legény Mátyás király udvarában című mesejátékot tekinthetik meg.

A HANGVERSENYÉVAD második koncertjén, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban a Csíki Kamarazenekar örvendezteti meg a közönséget. A 20. századi amerikai zeneszerzők műveiből játszó zenekar élén az orosz-amerikai hegedűművész és karmester, Artur Kaganovskiy áll.

Könyvbemutató és előadás

Várnak minden természetjárót és érdeklődőt Székely Árpád Radnai-havasok című újabb kötetének (összefoglaló túrakalauz) bemutatójára, amelyre csütörtökön 18 órától kerül sor Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeumban.

Irodalomtörténeti előadás

Dr. Reisinger János irodalomtörténész Rembrandt bibliai ihletettségű alkotásait bemutató előadásának második része csütörtökön 18 órától hallgatható meg Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A Rembrandt újszövetségi festményei, metszetei és rajzai című előadás zárja a művészettörténeti témájú bemutatók sorát. Az év végéig hátralévő két alkalommal az előadó Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor ismert és kevéssé ismert műveit idézi fel. A belépés ingyenes, a témakörre vonatkozó könyvek, folyóiratok és cédék hozzáférhetőek a helyszínen.

A magyar tudomány napja

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság sepsiszentgyörgyi fiókszervezete a magyar tudomány napja alkalmából ma ünnepi ülést szervez, amelyre minden műszaki és természettudományok iránt érdeklődőt vár a Székelyföldi Vadászati Múzeum Bedő Albert Termébe. A program: 17 órától megnyitó – Szakács Zoltán EMT-elnök méltatja a nap jelentőségét; 17.15-től előadások: Képes képtelenségek (reáltudományok alkalmazása a képzőművészetben) – dr. Pető Mária tanár, József Álmos ny. tanár. Kapcsolattartó: Para Zoltán (telefon: 0722 412 497).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.45-től Elliot, a legkisebb rénszarvas románul beszélő, 17-től Johnny English újra lecsap román felirattal; 18.30-tól Az élet maga román felirattal; 18.45-től A bűnös román felirattal, 20.30-tól Bohém rapszódia román felirattal; 20.45-től A Moromete család 2. (román filmdráma).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki; Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Gelencén péntekig 8–17 óráig, Ozsdolán péntekig 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. csütörtökön 9–12 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön az Esthajnalcsillag és a Zefír utcában, valamint az 1918. december 1. út 52-es és 54-es szám alatt. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

ELŐADÁS. A Háromszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület és a Székelyek a magasban expedíciósorozat szervezésében Grönlandról tart előadást Kollár Lajos és Mécs László ma 18 órától a Babeș–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi épületében a Bibó István Teremben. Az előadást a Háromszéki Közösségi Alapítvány támogatta.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. facebook: @liveartdancestudio.

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebere Klubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.