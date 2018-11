Az eseményt megtisztelte jelenlétével a legendás egykori játékos, Rotiș-Nagy Gabriella is, aki a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklubnál kezdett kézilabdázni, majd megfordult a Brassói Rulmentul, a dániai Slagelse, a bécsi Hypo és a Győri Audi ETO KC csapatánál, utóbbival 2008-ban Bajnokok Ligája-döntőt játszott. Gabriella igazi példakép módjára szurkolta végig a mérkőzéseket, biztatta és jó tanácsokkal látta el a kis kézilabdázókat, akiknek szüleivel is szót váltott, majd közös fotókat készített a gyerekekkel és autogramokat is oszto­gatott.

A kétnapos megmérettetés a veretlen Brassói Korona győzelmével zárult, a második a Comăneşti négy ponttal, a harmadik a Sepsi ISK két ponttal, míg a negyedik a Galaci United szerzett pont nélkül. A torna végén különdíjat kaptak a csapatok legjobb játékosai: Raisa Dumitru (Brassói Korona), Daria Chiriac (Comăneşti), Miriam Streșină (Galaci United) és Bardocz Szilvia (Sepsi ISK).

Eredmények: Galaci United–Sepsi ISK 14–22, Comănești–Brassói Korona 25–32, Sepsi ISK–Brassói Korona 21–27, Galaci United–Comănești 14–22, Sepsi ISK–Comănești 15–20, Brassói Korona–Galaci United 22–8. (miska)