Hamarosan kérik Gruevszki kiadatását

„Az anyag egy részét lefordítottuk, egy másik részét pedig majd utólag küldjük el. Szerepelnek benne mindazok az eljárások, amelyekben vizsgálat vagy vizsgálati előkészület folyik, és amelyek alapot nyújtanak arra, hogy letartóztassák (Nikola Gruevszkit), ha kiadják” – magyarázta az igazságügyi tárca vezetője a Szabad Európa Rádió balkáni irodájának beszámolója szerint. Renata Deszkoszka kiemelte, hogy a menedékjogi eljárás elsőbbséget élvez a kiadatási kérelemmel szemben, viszont a kiadatási kérelmet akkor is elküldik, ha közben Nikola Gruevszki megkapja a menedékjogot Magyarországon. A Magyar Idők értesülése szerint Nikola Gruevszki már megkapta a menekültstátuszt, ezt a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal egyelőre nem erősítette meg, Gruevszki azonban igen.

Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke, és májusban ítélték el hivatali visszaélés miatt. A politikusnak november 8-án kellett volna megkezdenie börtönbüntetésének letöltését, ügyvédei fellebbezést nyújtottak be, amit azonban egy nappal később a fellebbviteli bíróság elutasított. A döntést – amely szerint Gruevszkinek azonnal börtönbe kell vonulnia – a következő napokban többször is megpróbálták kézbesíteni a volt kormányfőnek, ám Nikola Gruevszkit sehol sem találták, ezért november 12-én elfogatóparancsot adtak ki ellene. Egy nappal később a volt macedón miniszterelnök maga jelentette be a Facebookon, hogy Budapesten van, és politikai menedékjogot kért a magyar hatóságoktól, ezért még aznap nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Az albán, a montenegrói és a szerb hatóságok későbbi közlése szerint Nikola Gruevszki november 11-én, vasárnap hagyta el Macedóniát, ahonnan Albániába, majd Montenegróba utazott. Szerbiába november 12-én, hétfőn késő este érkezett meg, és kedden a kora reggeli órákban lépett ki az országból. Az érintett országok hatóságai közölték: amikor a volt macedón kormányfő az országuk területén tartózkodott, még nem volt ellene érvényben nemzetközi elfogatóparancs.