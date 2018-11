Két miniszter leváltását és a helyettük javasolt jelöltek kinevezését is megtagadta tegnap Klaus Iohannis államfő. A Szociáldemokrata Párt országos végrehajtó bizottsága hétfőn nyolc miniszter cseréjéről döntött, de ezek közül csak hat jelöltet fogadott el az államfő, akik tegnap délután egy igen rövid ceremónia keretében le is tették a hivatali esküt.

Iohannis bejelentette: aláírta az új gazdasági, védelmi, távközlési, munkaügyi, ifjúsági és kulturális miniszter kinevezését, de nem hagyta jóvá Lia Olguţa Vasilescu (jelenlegi munkaügyi miniszter) kinevezését a közlekedési tárca élére és Ilan Laufer kinevezését a – kormányban miniszterelnök-helyettesi ranggal társuló – regionális fejlesztési miniszteri posztra. Az államfő nem részletezte, mit kifogásol a két jelöltnél, de megjegyezte: a kormány egészét le kellett volna cserélni. Megerősítette: továbbra is úgy értékeli, hogy a Dăncilă-kabinet rengeteg problémát okozott Romániának, de „addig is”, amíg más kormánya lesz az országnak, „gyenge”, ám szükséges megoldásnak tartja, hogy lecseréljenek néhány minisztert.

A kormányátalakításnál Iohannis szerint figyelembe kell venni, hogy Románia 2019 első felében átveszi az EU tanácsának soros elnökségét, és ez akkor lehet sikeres, ha a kormány egésze és az egyes szakterületek felelősei is jól végzik dolgukat. Az államfő nem írta alá sem a Liviu Dragnea ellenlábasának számító Paul Stănescu kormányfőhelyettes, sem Lucian Şova szállításügyi tárcavezető felmentését, így Lia Olguţa Vasilescu kimaradt a kormányból: az általa eddig vezetett munkaügyi tárcát már betöltötték, a közlekedési pedig nem üresedett meg.

Tegnap hét minisztert iktattak be: a múlt héten kinevezett Ecaterina Andronescu oktatási, Gabriel Leş védelmi, Marius Budăi munkaügyi és társadalmi szolidaritásért felelős, Niculae Bădălău gazdasági, Daniel Breaz kulturális és nemzeti identitásért felelős, Alexandru Petrescu távközlési, Constantin-Bogdan Matei pedig ifjúsági és sportminiszter lett Viorica Dăncilă második kormányában. Azt még nem tudni, mi lesz a függőben maradt két tárca vezetésével, de az SZDP ügyvezető elnöksége tegnap kétórás megbeszélés után úgy döntött, hogy Lia Olguţa Vasilescut a fejlesztési minisztérium élére és a kormányfőhelyettesi tisztségre, a szállításügyi tárca vezetésére pedig Ilan Laufer helyett Mircea Drăghici képviselőt jelölik. Az is felmerült, hogy panaszt nyújtanak be az alkotmánybíróságon Klaus Iohannis államfő ellen, amiért megtagadta a két miniszter kinevezését.

Az alkotmánybíróság egy korábbi határozata szerint az elnöknek egyszer van joga elutasítani a kormányfő által javasolt miniszterjelölt kinevezését, s döntését meg kell indokolnia, második alkalommal pedig nem tagadhatja meg beiktatását.