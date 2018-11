Kodály Zoltán-emlékkiállítás Kézdivásárhelyen

A megjelenteket Dimény Attila, a múzeum vezetője köszöntötte, majd Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókjának igazgatója mutatta be a tárlatot. Elmondta: a kiállítás Pozsonytól New Yorkig látható volt, a Kodály Zoltán (1882–1967) magyar zeneszerző életét és munkásságát tizenkét pannón bemutató anyag Ittzés Mihálynak (1938–2018), a Magyar Kodály Társaság volt elnökének köszönhetően született meg a magyar külügyminisztérium támogatásával. A kiegészítő anyagokat egy avatott személy, özvegy Ittzés Mihályné válogatta össze, és ezeket első ízben Kézdivásárhelyen mutatják be.

„Az összeállítás célja, hogy alapvető tényeket is bemutatva bevezesse a nézőt a zeneszerző-népzenetudós-zenei nevelő sokoldalú és sokszínű életművébe, illetve amennyire egy statikus kiállítás szövegével és dokumentumaival ez lehetséges, kedvet csináljon a Kodály életművével, különösen zeneműveivel való jobb megismerkedéshez” – mondotta többek között Szebeni Zsuzsa, s köszönetét fejezte ki a két jelen levő énekkar tagjainak, hogy méltóképpen emlékeznek a nagy zeneszerzőre. A megnyitón közreműködött a kézdivásárhelyi Cantus kamarakórus és a kantai Szentháromság római katolikus templom énekkara Fórika Balázs kántor-karnagy vezényletével, akik Kodály Zoltán egyik fiatalkori alkotását, egy gregorián-feldolgozást három szólamra, a Miatyánk című művét, Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga című alkotását, valamint egyik nagyon népszerű szerzeményét, a Szépszavú múzsát és a közismert Esti dalt adták elő.

A kiállítás 2019. január 6-ig látogatható.