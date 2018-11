A székelyudvarhelyi Össztánc Ősszel Fesztiválon múlt csütörtökön mutatta be az együttes az Ivácson László rendezte, Két kezem forgatta, szívem táncoltatta folklórelőadást, pénteken pedig Olthévizen léptek színpadra, ahol első alkalommal mutatkozott be a társulat. Tegnap Nagykárolyban, ma Margittán, csütörtökön Érsemjénben, pénteken Egerben és szombaton Nyíregyházán láthatja a közönség a Kárpát-medencei forgatós táncok világába kalauzoló előadást. Érsemjénben és Nyíregyházán szintén először lép színpadra az együttes, utóbbi azért is különös kihívás, mert a Magyar Táncművészeti Egyetemnek kihelyezett tagozata működik Nyíregyházán, és vélhetően a közönség soraiban néptánc szakos hallgatók és egyetemi tanárok is ott lesznek. Az előadás 2013-tól szerepel a Háromszék Táncegyüttes műsorán, többszörösen felújítva közel ötven alkalommal játszották.