A háromszéki és a megyeszékhelyi kosárlabda-kedvelők számára a marosvásárhelyi születésű Nagy Ildikó a Sepsi BC-s időszakból ismerős, amikor másfél szezont játszott a zöld-fehéreknél. Emellett a 34 éves kosárlabdázó, aki centerként és erőcsatárként is bevethető, ellenfélként több csapattal is pályára lépett már Sepsiszentgyörgyön, hiszen zsinórban 17 idényt töltött a román bajnokságban, mielőtt a nyár végén Franciaországba igazolt volna.

A háromszoros bajnok és háromszoros Román Kupa-győztes Sepsi-SIC szerdán hivatalos weboldalán jelentette be a 187 cm magas Nagy Ildikó leigazolását, aki a román bajnokságban korábban játszott a Târgoviște, a Gyulafehérvár és az Aradi ICIM mezében is. Legutóbbi hazai csapata az Arad volt, ahonnan augusztusban az 56 csapatos francia negyedosztályban érdekelt Basket Club Franconville együtteséhez igazolt. A Nemzeti Liga 2017–2018-as idényében a határ menti csapatban 25 mérkőzésen lépett pályára, átlagban 24 percet játszott, továbbá 8,6 pontot dobott, 5,6 lepattanót szedett le és 1 gólpasszt is kiosztott. A kupában négy mérkőzésen szerepelt: a találkozókon 8 pontot, 6.3 lepattanót és 1.8 gólpasszt átlagolt. Nagy az előző idényben kétszer is játszott a Sepsi-SIC ellen, s a zöld-fehérek által megnyert találkozókon összesen 52 percet töltött a pályán, ami alatt volt 7 leszedett labdája és 15 szerzett pontja.

„Idegen volt számomra a francia kosárlabda, valamint a csapatom is alacsonyabb színvonalú bajnokságban szerepel, a román élvonalban jobb kosárlabdát játszanak. Amikor megtudtam, hogy ajánlatom van a bajnoki- és kupacímvédő szentgyörgyi együttestől, nagyon örültem, és megtisztelve éreztem magam. Mindig is tetszett a csapat játékstílusa, komolysága, és emellett a mérkőzések hangulata is vonzó. Szeretnék pozitív energiát hozni az amúgy is nagyon jól teljesítő csapatba, és minden erőmmel azon leszek, hogy segítsek a kitűzött célok elérésében. Néhány évvel ezelőtt már játszottam Sepsiszentgyörgyön, és nagyon örülök, hogy újra egy ilyen szuper szurkolótábor előtt léphetek pályára” – nyilatkozta Nagy Ildikó.

A vásárhelyi kosaras még az elmúlt héten megérkezett Szentgyörgyre, és már túl van pár edzésen Zoran Mikes irányítása alatt. Nagy Ildikó várhatóan szombaton 19 órától mutatkozik be a Sepsi-SIC színeiben, amikor a Nemzeti Liga A-értékcsoportjának 7. fordulójában éppen volt csapata, azaz Aradi ICIM ellen kell megcsillogtatnia tudását.