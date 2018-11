Fokozott óvatosságra int a megyei állategészségügyi igazgatóság a téli ünnepkör előtt esedékes disznóvágásokkor. Háromszéktől mindeddig sikerült távol tartani a veszélyes és igen gyorsan terjedő sertéspestist, amelyet már az ország 18 megyéjében azonosítottak: 292 településen 1106 gócpontot tartanak nyilván (köztük 16 hizlaldát is).

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos a lakosság éberségének fontosságát hangsúlyozza közleményében, s emlékeztet: élő sertést, disznóhúst, valamint abból készült termékeket kizárólag hatóságilag ellenőrzött helyről ajánlott vásárolni. Különösen fontos az elővigyázatosság, ha olyan térségből kapunk disznóvágás után kóstolót, ahol már igazolták a sertéspestis jenlétét, hiszen sózott, füstölt húsban akár hat hónapig is életben marad a vírus, miközben a mélyhűtött húsban évekig kibírja – mutatott rá. A szakember egyébként már korábban is arra intett, ne dőljünk be a gyanúsan olcsó élősertés- vagy disznóhús-ajánlatnak, mert félő, hogy fertőzött portékával van dolgunk.

A háromszéki járványmegelőzési központ az ünnepek közeledtével számos olyan intézkedést foganatosít, amelyek célja a sertéspestis, valamint más betegségek távol tartása térségünktől. Szigorúbban ellenőrzik a feldolgozókat, kereskedőket, ám a megelőzésben legalább annyira fontos a polgárok tudatos hozzáállása, mint a felelős hatóságok és intézmények fellépése – szögezte le Sikó-Barabási Sándor. Ugyanakkor szorgalmazta: minden fertőzésgyanús esetet jelentsünk az állategészségügyi igazgatóságnál.

Háromszéken idén 63 házi sertés, illetve 11 vaddisznó tetemét vizsgálták, amelyeket gyanúsnak véltek, továbbá 762, kilőtt vaddisznóból származó mintát is, vírust egyikben sem találtak.