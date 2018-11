Nem tágít az EMNP

Antal Árpád polgármester megpróbálta átdobni a döglött macskát az ellenzék kertjébe, úgy állítva be a határozattervezet elbukását, mintha az kizárólag az EMNP bűne lenne, miközben ő maga nem gondoskodott arról, hogy a szükséges szavazattöbbséggel egymagában is rendelkező RMDSZ-frakció ne legyen foghíjas egy ilyen, az önkormányzatot érzékenyen érintő döntéshozatalkor – jelentette ki sajtótájékoztatóján Bálint József városi képviselő.

Miután a részleges forgalomátszervezésre vonatkozó javaslatukat július óta nem tűzte napirendre a testület, a néppárt pontosan két hónapja döntött a tiltakozás azon formája mellett, hogy részt vesznek a vitákban, javaslatokkal élnek, de szavazni nem szavaznak – emlékeztetett Bálint József. Erről a polgármesternek és az RMDSZ-frakciónak is tudomása volt, számíthattak volna arra, hogy ez alkalommal sem tesznek másként. Bárhogyan is igyekeznek magyarázni, gyakorlatilag a saját házuk táján – a frakcióban és a városházán – uralkodó rendetlenség vezetett erre az eredményre – fogalmazott a politikus, utalva ezzel arra is, hogy az általuk júliusban benyújtott határozattervezethez valahogy máig nem sikerült megszerezni a közlekedésrendészet jóváhagyását.

Szintén a szervezetlenség számlájára írta, hogy a tulajdon­átruházási határozattervezetet kevesebb mint egy nappal korábban bocsátották a testületi tagok rendelkezésére, mintha olyan sürgős lett volna az elfogadása, miközben a minisztérium vonatkozó átirata, amelyre a beterjesztők is hivatkoztak, augusztus közepén született, most pedig novembert írunk. A létesítmény átvételét szorgalmazó, illetve a sportélet fellendítését szolgáló kezdeményezéseket egyébként mindvégig támogatták, ezek fontosságát most sem vitatják, a tiltakozásuknak nem ez a tárgya.

Semmi rendkívülit, netán tragikusat nem lát abban, hogy a határozattervezet elbukott, újból be lehet terjeszteni, akár a jövő heti soros ülésen, és megfelelő mozgósítás mellett az RMDSZ-frakció gond nélkül elfogadhatja. Ők továbbra is kitartanak elveik és amellett, hogy amennyiben a forgalomátszervezést célzó határozattervezetük nem kerül napirendre, nem szavaznak. Megemlítette: tavaly már volt egy hasonló tiltakozásuk, a testület akkor is több nekifutásból tudott csak kétharmados többséget igénylő döntéseket meghozni, megoldás tehát létezik.

„Az egész eset egy politikai cirkusz kirobbantására volt alkalmas a centenáriumi székely nagygyűlés után pár nappal azok részéről, akik ott meg sem jelentek, de úgy tűnik, most mindenképp hallatni akarták a hangjukat” – összegzett Bálint József.