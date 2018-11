Óvoda épül Kommandón

Erdélyi Rudolf, a BGA vezérigazgatójának üdvözletét Geréb László tolmácsolta. „Egy óvoda építése, az alapkő letétele hatalmas áttörés. Újabb jele annak, hogy a nemzet szövetei összeforrtak, és egy kommandói magyar is érzi, hogy bizton számíthat az anyaországra. Kommandó egykor a székely határőrezredről kapta a nevét. A múlt mellett azonban jövőképpel is rendelkezik. Hisz tudjuk, nem az a magyar, akinek a nagyszülei magyarok, hanem akinek az unokái is azok lesznek” – intette a kommandóiakat az intézményvezető.

A kommandói óvoda építésének finanszírozására a kovásznai katolikus egyházközség pályázott a BGA-nál, és hetvenmillió forintos támogatást nyert el. Péter Arthur kovásznai plébános érdeklődésünkre elmondta: jövőre pirosban elkészül az óvoda, a befejezéshez azonban további pénzre lesz szükség. A tervek szerint két tanterem, mosdó, mellékhelyiség, fűtésrendszer is helyet kap az épületben – tudtuk meg a plébánostól, aki megjegyezte: az iskolaépület leégése után nagy szükség van egy korszerű óvodára.

A rendezvényt a Horn Dávid Általános Iskola diákjainak műsora színesítette. Tervek szerint az óvoda már jövőben elkészül. Az erdők falujában 19 óvodást tartanak számon.