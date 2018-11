Tudomány és művészet

Ha nem is a tudományok központja, de Sepsiszentgyörgy – ha szerényen is – támogatja a tudományosságot. Legalább­is a magyar tudomány napjának megünnepléséről immár évek óta gondoskodik az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság helyi fiókszervezete – így történt ez szerda délután is, amikor késve bár, de mégiscsak megemlékeztek november 3-áról.