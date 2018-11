Laufer – aki tavaly fél évig volt üzleti szféráért felelős miniszter a (szintén Iohannis által kinevezett) Tudose-kormányban, de inkább mondén életmódjáról és félmeztelen fotóiról ismert – az SZDP székházában tett sajtónyilatkozatában éles kirohanást intézett az államfő ellen. Szerinte csak Iohannis „újabb antiszemita megnyilvánulása”, hogy elutasította kinevezését, az államfő ezzel is a Románia és Izrael (Liviu Dragnea által szorgalmazott) közeledését akarja szabotálni, és azzal is, hogy „Angela Merkel német kancellárnak tett ígéretéhez híven” megakadályozta Románia izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe való költöztetését.

A fiatal politikus szerint „fontos adalék, hogy Iohannis német nemzetiségű, és minden szempontból gyanús kapcsolatot ápol a Romániai Németek Demokrata Fórumával, egy náci szervezet örökösével, amelyet törvényen kívül helyezett a második világháború után megkötött párizsi békeszerződés”. Hozzátette: nemcsak Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor „adott el zsidókat” (pénzért engedélyezte kivándorlásukat), most bebizonyosodott, hogy Klaus Iohannis elnök is „eladott egy román zsidót, bár nem tudni, kinek és mennyiért”. Laufer azzal fejezte be nyilatkozatát, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (ODT) fordul jogorvoslatért.

Az ODT tegnap még nem kapta meg a panaszt, de októberben tárgyalt már egy hasonló tematikájú ügyet: akkor megbírságolta Darius Vâlcovot, a kormányfő tanácsadóját, és megrótta Liviu Pop szociáldemokrata szenátort, amiért náci szervezetnek minősítették a Romániai Németek Demokrata Fórumát, arra alapozva, hogy az 1990-ben létrejött kisebbségvédelmi szervezet (amelynek Iohannis korábban elnöke volt) pert indított annak az egykori Romániai Német Népcsoport nevű szervezetnek a vagyonáért, melyet a II. világháború után náci szervezetté nyilvánítottak.

A diszkriminációellenes tanács elnöke, Asztalos Csaba úgy véli, hogy Ilan Laufer rendkívül súlyos kijelentéseket tett az államfőről, ezeket tisztázni kell, mert olyan témákat, mint a nácizmus, az antiszemitizmus, nem lehet elbagatellizálni.

Laufer nyilatkozatára először az Elie Wiesel Intézet igazgatója, Alexandru Florian válaszolt: szerinte csak egy túlzottan politikai nyilatkozatról van szó, Laufer érzelmi alapon közelítette meg a kérdést, mert nem számított közéleti pályafutásának hirtelen lefékezésére, de üzenetének emelt hangneme illeszkedik a két palota (a kormány és az elnöki hivatal) párbeszédébe; kijelentése azonban puszta spekuláció, nem több. Kis idő múlva az aradi zsidók szervezete közleményben „határozottan” elítélte Ilan Laufer nyilatkozatát.

Klaus Iohannis államfő elítélte és felelőtlenségnek minősítette az olyan érzékeny témák belekeverését a belpolitikai csatákba, mint az antiszemitizmus és a nácizmus. Az államfő veszélyesnek nevezte az antiszemitizmus relativizálását, mivel az zsidóellenes, diszkrimináló megnyilvánulásokhoz vezethet, gyűlöletet szíthat. „Ilan Lafer éretlenségét bizonyította, amikor minden alapot nélkülöző, nevetséges vádaskodásával az SZDP kártékony propagandaszócsövévé szegődött. Aki ilyen botrányos vádakkal dobálózik, automatikusan alkalmatlanná válik a román állam bármilyen magas rangú köztisztségének betöltésére” – olvasható az elnöki hivatal közleményében.

Az államfő szerint az SZDP hosszú ideje, következetesen használ gyűlöletszító retorikát. Iohannis elfogadhatatlannak nevezte, hogy szűk látókörű, önös érdekeket szolgáló vádaskodásokkal sározzák be a holokauszt emlékét, és ezzel a társadalmi békét is veszélybe sodorják. A közlemény rámutat: az utóbbi két évtizedben Románia elsődleges célkitűzései közé tartozott a holokauszt megismertetése, az antiszemitizmus visszaszorítása és a történelmi igazság feltárása, a román államfő pedig beiktatása óta szorgalmazza a zsidóság és a holokauszt nemzeti múzeumának megalapítását, tavaly ezért kapta meg a Light Unto the Nations kitüntetést az Amerikai Zsidó Bizottságtól.

Utoljára az SZDP vezetői foglaltak állást: a párt országos ügyvezető tanácsának tegnapi ülése előtt Liviu Dragnea és Viorica Dăncilă is teljesen elhatárolódott korábbi miniszterjelöltjük kijelentéseitől. Az ülésen egyébként azt döntötték el, hogy kitartanak keddi javaslataik mellett, és Lia Olguţa Vasilescu volt munkaügyi minisztert jelölik kormányfőhelyettesnek és fejlesztési miniszternek, Mircea Drăghici képviselőt pedig közlekedési tárcavezetőnek.