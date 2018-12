Gazdatalálkozó Barátoson

A jelenlévők megismerhették a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületét – a szervezetet két évvel ezelőtt alapították azzal a céllal, hogy össze­fogja a gazdatársadalmat, s az igények függvényében meghatározó irányt adjon a székelyföldi mezőgazdaságnak. Az egyesület falugazdász-hálózatot is létrehozott, ezzel elsősorban a hiányzó mezőgazdasági tanácsadást szeretnék biztosítani, de a célkitűzések ennél tovább is mutatnak. Kovászna megyében a négy széken öt falugazdász teljesít szolgálatot. Elsődleges feladatuk a gazdákkal való kapcsolatteremtés, az adatfelvétel. Ezt követően egyrészt agár-szaktanácsadást biztosítanak, a gazdálkodással kapcsolatos gyakorlati kérdésekre adnak választ – ebben szakértői csoport segíti munkájukat. Másrészt folyamatosan tájékoztatják a gazdákat a törvények, rendeletek, előírások változásáról, új jogszabályok megjelenéséről. Segítséget nyújtanak a támogatási kérelmek összeállításában, adózási, jogi kérdésekben is tanácsokkal szolgálnak. Naprakész információkkal rendelkeznek a különböző pályázati kiírásokkal kapcsolatban, és segítenek pályázatok összeállításában is.

Orbán Miklós a magyar kormány által finanszírozott, gazdaságélénkítő támogatási rendszert ismertette. Szó volt a jogi személyek által elérhető nagy értékű támogatásokról, illetve a magánszemélyek által is igényelhető, de minimis (kis értékű) pályázatokról is.

A kis értékű támogatások igényléseit márciustól fogadják, az érdekeltek legtöbb 15 ezer euró vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak, 3500 eurós önrész biztosítása mellett. A pályázati iratcsomók összeállításában a falugazdászok fognak segítséget nyújtani. A dokumentáció lényegesen egyszerűbb az uniós pályázatokhoz képest. Orbán hangsúlyozta: fontos, hogy a kis értékű támogatások lehívásában összefogjanak a gazdák. Ajánlott, hogy a megegyező gazdák közösen vásároljanak gépsorokat – például egyikük traktort, másik ekét, harmadik forgó boronát, negyedik vetőgépet vásárolhat –, így ezek közös kihasználása kedvezőbb lesz, a befektetés is hamarabb megtérül, a gépek pedig nem fognak kihasználatlanul állni.

A nagy értékű pályázatokon legkevesebb 250 000 euró vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ugyanekkora önrész biztosítása mellett. Pályázni lehet mezőgazdasági termékeket (például tejet, húst) feldolgozó egységek létesítésére, terménytárolókra (többek között burgonya, gabona, zöldség, gyümölcs), szárítókra, de lehet igényelni támogatást többek között burgonyacsomagoló rendszerre is – mondta Orbán. A nagy értékű pályázatok kiírására még ebben az évben sor kerül.

A találkozón a gazdák több kérdéssel is előrukkoltak, de konkrét feladatokkal is megbízták a falugazdászokat. Érdeklődtek a talajelemzés lehetőségeiről, szövetkezet létesítéséről, halastó kialakításának támogatásáról, húshasznú berbécs beszerzéséről. Mindezekről a következő napokban kapnak válaszokat a falugazdász-hálózat révén.

A héten több hasonló gazdatalálkozóra is sor kerül: ma 14 órától Nyujtódon, szerdán és csütörtökön 10 és 13 órától Csernátonban, pénteken 16 órától Torján várják az érdeklődőket.