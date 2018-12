Mobil vágóhidat vettek szemügyre a gazdák

A kiszállásra elsősorban a gazdák igénye alapján került sor – mondta el érdeklődésünkre Becze István egyesületi elnök. Fontos tényező volt azonban az is, hogy hamarosan mobil vágóhidak vásárlását segítő pályázati kiírásra is sor kerül, emiatt jó, ha a tudnivalók időben eljutnak minél több gazdához, gazdaszervezethez – hangsúlyozta Becze. A szászhermányi vágóhíd a Szimentáli Típusú Pirostarka Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének tulajdona, bemutatását Haller Zoltán vállalta.

A vágóközpontként működtethető létesítmény két fő összetevőből áll. (Fontos a kifejezés, hiszen vágóközpontok farmon kívül is működtethetők, míg a vágópontok csak farmon belül használhatók – magyarázta Haller.) A konténerbe szerelt részben és annak előterében zajlik a vágás, az állat darabolása, de tartalmaz az egység hűtőkamrát is. A másik egységben – ez egy különálló, autóval vontatható, zárt terű utánfutó – van kialakítva a mészárszék, ahol kilózható, őröl­hető a hús. Húskészítmények ebben – a friss kolbász kivételével – nem állíthatók elő. Az áru itt hűtőpultban tárolható, a lenyitható oldalrésznek köszönhetően lehetőség van arra is, hogy a tőkehúst (vásárokban vagy más eladási helyeken) közvetlenül a járműből értékesítsék. A vágóhíd előnyét képezi az alacsony önsúlya: mindössze 1800 kg-os, akár targoncával is mozgatható, és azonnal telepíthető bárhová, ahol víz, háromfázisú elektromos áram és csatornahálózat áll rendelkezésre. Utóbbi pótolható biológiai lebontású egyéni szenny­víztárolóval is.

A vágóhidat Bukarestben kiállított engedélyekkel szállítják, a működtetőnek csak a megyei állategészségügyi igazgatóságtól kell beszereznie egy, a helyszínre vonatkozó engedélyt. A mozgó mészárszék – az utánfutó – esetében erre nincs szükség. Szükség van viszont szerződésre egy állati hulladékok megsemmisítésével foglalkozó céggel, hacsak az üzemeltető nem akar saját krematóriumot is telepíteni (ez több mint tízezer euróba kerül). Amennyiben a napi vágott mennyiség nem haladja meg az ezer kilogrammot, nem kell igényelni környezetvédelmi engedélyt – sorolta tovább a tudnivalókat Haller Zoltán.

Az előírások értelmében a mobil vágóhídon naponta három növendék (azaz legtöbb 24 hónapos) szarvasmarha, húsz juh, kecske vagy sertés vágható le.

Egyazon napon viszont nem engedélyezett különféle fajú állatok vágása. A hűtőkamra 3500 kilogramm hús tárolására ad lehetőséget, a mészárszékből heti 3000 kg hús árusítható. Az engedély értelmében úgynevezett ovális pecséttel rendelkeznek a mobil vágóhidak: termékeiket így panzióknak, szállodáknak, vendéglőknek is eladhatják.

A Szászhermányban látott mobil vágóhíd értéke 55 000 euró plusz áfa, s a rendszer a vásárló igénye szerint további felszerelésekkel bővíthető. A mobil vágóhidakkal kapcsolatos további tudnivalókkal a falugazdász-hálózat szolgál.

A mobil vágóhidak vásárlásának támogatásával kapcsolatosan Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazga­tóság vezetője elmondta: a tervezet megjelent az agrártárca honlapján, jelenleg azonban már nem hozzáférhető, konkrétumokról így nem lehet még beszélni. Az eddig ismert tervek szerint a szövetkezetek 70 százalékos támogatásra számíthatnának, más jogi személyek esetében a támogatás csak 50 százalékos lenne. Tény, hogy nagy szükség van a mobil vágóhidakra. A gazdák számára pillanatnyilag az egyedüli értékesítési lehetőség, ha a vágás­érett állatot egy felvásárlónak, lábon adják el. Ebben a vásárban azonban a köztes kereskedőnek nagyobb haszna van, mint a gazdának. Ha az állatokat levágva, tőkehúsként vagy hasított félként értékesíthetnék a gazdák, a közvetítőt kikerülve, magasabb jövedelemre tehetnének szert. A húst panzióknak, vendéglőknek, más közétkeztetési egységeknek is el lehet adni, de a mozgó mészárszékkel ott lehet lenni vásárokon is – értékelte az igazgató. Hozzátette: szükség lenne arra is, hogy a pályázati önrész biztosításához állami garancia mellett vehessenek fel hitelt az érdeklődők.