A kezdeményező a rádióadás műsorvezetője, Majláth-Szabó Attila, aki két éve már nemcsak az éter hullámhosszán igyekszik segíteni a rászoruló szegényeken, romákon, hanem egy egyesületet is életre hívott, amely gyakorlati támogatást nyújt elsősorban gyermekeknek. Műsorában hétről hétre szerencsétlen és szerencsés történeteket is bemutat, intézményvezetőkkel beszélget lehetőségekről, olykor kényes témákat feszegetve.

A jövő kedden esedékes közönségtalálkozón az elmúlt esztendő legfontosabb mozzanatait, eseményeit veszik majd számba, s idén egyesületi tevékenységükről is beszámolnak.

Szegényeken, hajléktalanokon igyekeznek segíteni, és fontos része munkájuknak a roma gyerekek oktatása.

Egy önkéntesük Kézdivásárhelyen foglalkozik egy csoporttal, ők pedig – párjával együtt – az Őrkőn tanítanak 12–20 cigány kisgyermeket viselkedni, kommunikálni. Hetente négy délután tartanak foglalkozást, segítenek magyar, román, matematika alapfogalmakat elsajátítani, elmagyarázzák azt, amit a gyermekek nem értettek a tanórákon. Emellett fontos része tevékenységüknek az alapvető viselkedési normák elfogadtatása, tisztálkodni, civilizáltan enni tanítják az apróságokat, és nem csak az őrkői teremben: támogatók jóvoltából vendéglőbe is elvitték már őket. Gondoskodnak orvosi vizsgálatokról, a gyengén látóknak szemüveget biztosítottak, és arra is figyeltek, mindenkinek legyen ruhája, cipője, hogy iskolába járhasson. Idéntől a felnőttek, a gyermekek nagykorú családtagjainak hasonló oktatását is felvállalták, igyekeznek belelátni életükbe, támogatni őket a nehézségek leküzdésében. Ehhez elsősorban a bizalom kiépítésére volt szükség, hogy elfogadják tőlük a segítő kezet.

„Hátrányos helyzetből származom én is, de ma már büszke cigány embernek vallom magam. Annak dacára, hogy nagyon sok szervezet foglalkozik a romák felzárkóztatásával, úgy érzem, egy kicsit mi is hozzátehetünk ehhez. Csepp ugyan a tengerben, de tizenkét-tizenhárom gyermeket tanítva jelentős előrelépést tehettünk, rá tudtuk venni őket, hogy rendszeresen iskolába járjanak, szüleik pedig dolgozni, segítettünk munkát találni. Nagy eredmény, hogy ma már szívesen jönnek foglalkozásainkra. Nyolc család életét sikerült így jobb irányba terelnünk, de az egyesület és a rádióműsor közösen az elmúlt négy évben több mint kétszáz családnak segített valamilyen formában” – meséli Majláth-Szabó Attila.

A közönségtalálkozónak tevékenységük népszerűsítésén túl az is célja, hogy bemutassák a cigányok, a szegények értékeit. Fontosnak tartják, hogy a többségi társadalom megismerje, kezdje elfogadni őket, de azt is, hogy ők maguk is érezzék: értéket képviselnek, még akkor is, ha a társadalom peremén élnek. Jótékonysági rendezvény lesz, fellép Keresztes Ildikó erdélyi származású énekesnő, a vendégek adományaikkal támogathatják az egyesület tevékenységét. Most az ünnepekre készülnek csomagokkal, a Mikulás ajándéka ötven család számára a Bertis jóvoltából már megvan, de karácsonykor is szeretnének legalább kétszáz család életén könnyíteni – mondta el a Háromszéknek Majláth-Szabó Attila. Várnak minden érdeklődőt, segíteni akarót kedden 20 órakor a Park vendéglőben.