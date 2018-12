Erzsébet-bál Zabolán

Árpád-házi Szent Erzsébet a Caritas védőszentje és a szegények, elesettek pártfogója – emlékeztettek a szervezők arra, hogy miért éppen Erzsébet nevét viseli a jótékonysági bál. A házigazdák részéről köszöntőt mondott Roy Chowdhury-Mikes Katalin és Szász János kanonok, a bál fővédnöke, aki az 1990-es évektől 2007-ig volt a Caritas igazgatója, akkor, amikor a szociális szolgáltatások terén nagy fejlődésnek indult a szervezet országosan és Kovászna megyében is. Az abban az időszakban indított programok – az otthoni betegápolás és -gondozás, a kézdiszentléleki Szent Klára Öregotthon, a családsegítő szolgálat, az önkénteshálózat – azóta is megszakítás nélkül nyújtanak segítséget gyermekeknek, időseknek, családoknak.

A tavalyi rendezvény sikeréről és az akkor begyűlt több mint tizenötezer lej felhasználásáról Hubbes Kinga, a Caritas háromszéki képviselője beszélt. Az összeget az ozsdolai nappali központ berendezésére és felszerelésére, valamint orvosi segédeszközök vásárlására fordították. Hubbes Kinga hangsúlyozta, a civil szervezetek – köztük a Caritas is – olyan feladatokat vállalnak át, amelyeket a helyi és megyei önkormányzatok az anyagi források hiánya miatt nem tudnak elvégezni, az állami támogatások pedig csökkennek és kiszámíthatatlanok.

A Caritas tevékenységeit a szervezet munkatársai által készített kiállításon mutatták be, és a résztvevőknek felajánlották, ha valamelyik program különösen felkelti az érdeklődésüket, az adott program keresztszülőivé válhatnak vagy akár örökbe is fogadhatnak egy tevékenységet.

Nemcsak a jótékonykodás volt a célja a bálnak, hanem a szórakozás is, amiről a különleges válogatást felvonultató borliciten Sándor István, Isú gondoskodott, a harmincas-negyvenes évek hangulatát a Lady and The Tramps zenekar idézte. A bál tombolahúzással ért véget.