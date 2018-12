Adventi gyertyagyújtás, ünnepvárás Kézdivásárhelyen

December 1-jén, szombaton 18 órakor az első adventi gyertya meggyújtásával, valamint a karácsonyi kivilágítás felkapcsolásával veszi kezdetét a programsorozat, amely – immár hagyományosan – a Városi Színház szilveszteri előadásával zárul. A szombati gyertyagyújtásokon a városi iskolák és óvodák, valamint egyházi kórusok működnek közre. Az utolsó, december 22-i gyertyagyújtásra a Vigadó hosszabb ünnepi előadással készül.

December 5-én, szerdán, miután a város óvodásait megörvendeztette, a főtérre érkezik a Mikulás, hogy egy-egy csokival kedveskedjen a kisgyermekeknek. December 7-én mézeskalács és karácsonyi muffin díszítésére kerül sor a Süti Éden cukrászda szervezésében, ezt követően a Vigadó Galériában megnyitja kapuit a Felső-háromszéki Kézműves Egyesület hagyományos karácsonyi népművészeti kiállítása, amely ínycsiklandó finomságokkal is várja az érdeklődőket.

A kézdivásárhelyi civil szervezetek összefogásának köszönhetően újra kitárja kapuit Kézdivásárhely mesevárosa a sportcsarnok előtti téren. Mikulás-sarok, vásári forgatag, szabadtéri és beltéri játékok, élő betlehem és sok-sok meglepetés várja a családokat. Karitatív akcióra is készülnek. Az esemény társszervezője az Aktív Nők Egyesülete, a rendezvény főtámogatója és megálmodója pedig a Wegener – Pro Sanitate Alapítvány.

További hagyományos programok is lesznek: a Molnár Józsiás-iskola zenetagozatos tanulóinak és tanárainak karácsonyváró koncertje, a Tanulók Klubja karácsonyi koncertje, valamint a Boldog Özséb-plébánia felnőtt- és gyermekkórusának műsora a templomban. Bizonyára az egyik leginkább várt esemény idén is a Petőfi Filmszínházban sorra kerülő Rockkarácsony lesz, amelyen december 21-én a White Night, a Subrune, az Exit, az LSD (Loud Sound Dealers) és az Emberi dolgok – Ossian Tribute Band, 22-én Luppinger Attila, a Lady & The Tramps, a DE – Pink Floyd Tribute, a Kontrax és az Our Last Drop zenekar lép fel – tudtuk meg a városháza kommunikációs irodája sajtóközleményéből.