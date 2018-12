Háromszéki nők Brüsszelben

Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő szerint a romániai magyarság számára létkérdés, hogy legyenek aktív, a közösség dolgai iránt elkötelezett, tenni akaró emberek. „A nőszervezet bebizonyította közösségformáló szerepét, a háromszéki hölgyek rendkívül aktívan dolgoznak. Abban kívánjuk őket támogatni, hogy az európai parlamenti munkánkról is tapasztalatot gyűjthessenek, amelyet, bízunk benne, hogy odahaza, a nőszervezeti munkájukban is kamatoztatni tudnak” – magyarázta Sógor Csaba.

A háromszéki nők európai parlamenti látogatása során az EP-képviselő arról nyújtott tájékoztatást, hogy az EU-ban milyen intézkedések támogatják a nők esélyegyenlőségének megteremtését és javítását a politika, a gazdaság, valamint a család szférájában. Az ezredforduló utáni évtizedben az esélyegyenlőséget célzó intézkedések, javaslatok a nők mellett más társadalmi csoportokat is érintenek, köztük például a romák felzárkóztatása céljából is indultak programok. Sógor Csaba Járóka Líviát, az Európai Parlament roma származású alelnökét és képviselőjét, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) tagját kérte fel egy beszélgetésre, így a témában az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének tagjai a roma kérdés szakértőjétől kaphattak európai kitekintést. A Fidesz–KDNP EP-képviselője többek között a roma integrációt szolgáló alapok felhasználásáról és a romáknak kifejlesztett, társadalmi beilleszkedést elősegítő programokról számolt be. A képviselő szerint sokkal inkább az oktatás, semmint a segélyezés nyújt lehetőséget a kitörésre, éppen ezért aktívan vesz részt iskolák finanszírozásában, valamint saját tehetségmentő egyesületével (JALTE) többek között mozgásra és egészséges életmódra, például focizásra buzdítják a hátrányos helyzetű gyerekeket.

„Szükség van a jó példák megismerésére, hiszen ezáltal tudunk fejlődni és hasznos programokkal jelen lenni a háromszéki közösségek életében. Esélyegyenlőségi kérdések kapcsán gyűjtöttünk fontos tapasztalatot” – értékelte a brüsszeli látogatást Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke.