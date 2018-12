Igazi rangadókkal folyatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája. A címvédő Real Madrid ma az AS Roma vendégeként lép pályára, holnap a Paris Saint-Germain fogadja a Liverpool csapatát.

Az odavágóban a madridi együttes hazai pályán 3–0 arányban diadalmaskodott az AS Roma felett, míg a Mersey-parti csapat a ráadásban szerzett góllal nyert 3–2-re a Paris Saint-Germain ellen. A Manchester City visszavághat az Olympique Lyon csapatának az első fordulóban, hazai környezetben elszenvedett vereségért, az FC Barcelona pedig a PSV Eindhoven vendégeként gyűjtheti be a három pontot, de érdekes mérkőzésnek ígérkezik a Tottenham Hotspur és az Internazionale összecsapása is.

Már a tavaszi idényben, a korábban bejelentett időpontot fél évvel megelőzve használhatják a videobírós (VAR) rendszert a BL-ben. Erről Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) szlovén elnöke nyilatkozott. Hozzátette: a szervezet végrehajtó bizottsága december elején, dublini ülésén foglalkozik az üggyel. Az UEFA szeptember végén döntött arról, hogy a következő idényben a selejtező negyedik, utolsó fordulójától – a playoff-körtől – alkalmazzák majd a videobírós rendszert.

Kassai Viktor hibája lehet az egyik fő ok, amiért az UEFA elgondolkozhat azon, hogy már a jelenlegi szezonban bevezeti a videobírót a BL-ben. Mint ismert, a magyar játékvezető a Manchester City–Sahtar Donyeck mérkőzésen ítélt jogtalanul tizenegyest az angoloknak, miután Raheem Sterling a földbe rúgott.

A mérkőzések, csoportkör, 5. forduló:

* ma – E-csoport: AEK Athén–Ajax Amsterdam (20 óra – Digi Sport 1), Bayern München–Benfica; F-csoport: Olympique Lyon–Manchester City (22 óra – Digi Sport 4), Hoffenheim–Sahtar Donyeck; G-csoport: CSZKA Moszkva–Viktoria Plzen (20 óra – Digi Sport 2), AS Roma–Real Madrid (22 óra – Digi Sport 1); H-csoport: Juventus–FC Valencia (22 óra – Digi Sport 2), Manchester United–Young Boys (22 óra – Digi Sport 3)

* holnap – A-csoport: Atlético Madrid–Monaco (20 óra – Digi Sport 1), Borussia Dortmund–FC Bruges; B-csoport: PSV Eindhoven–FC Barcelona (22 óra – Digi Sport 3), Tottenham Hotspur–Internazionale (22 óra – Digi Sport 2); C-csoport: Paris Saint-Germain–Liverpool (22 óra – Digi Sport 1), Napoli–Crvena zvezda (22 óra – Digi Sport 4); D-csoport: Lokomotiv Moszkva–Galatasaray (20 óra – Digi Sport 2), Porto–Schalke. (miska)