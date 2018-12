Köszönjük, Bukarest!

Hogy lassan mindenkiből előhozod az autonomistát. Hogy egyre több megye- és városvezető szabadulni kíván szorításodból. Hogy a kormány hozzá nem értése láttán cselekvésre ösztönzöd a helyi hatóságokat. Hogy miközben a nem létező magyar szeparatisták és terroristák ellen hadakozol, lázadóvá, rebellissé teszed a legnagyobb román hazafiakat is.

Hogy miután elrettentő példává lettél, a decentralizáció, a regionalizáció és az autonómia híveivé lesznek polgármesterek, megyeitanács-elnökök, civilek és vállalkozók.

Lassan tényleg meg kell köszönnünk Bukarestnek, az országot irányítani képtelen kormánynak, a hatalmi harcokba beleőrülő különféle állami intézmények vezetőinek, a presztízsét visszaszerezni képtelen parlamentnek, a kizárólag csak választásokra készülő pártoknak mindazt, amit tesznek immár évek óta. Mert éppen ez a semmittevés, hozzá nem értés, szűklátókörűség vezetett el oda, hogy egyre több olyan autonóm kezdeményezésről hallunk, amely románoktól indul, akik így elvi alapon lehetnek szövetségeseink a központosító állampolitika elleni, decentralizáció és autonómia irányába mutató törekvéseinkben.

Most éppen a kolozsvári regionális kórház megépítése körül lángolt fel ismét vita: a Kolozs Megyei Tanács ugyanis megelégelte, hogy a bukaresti kormány semmit nem tesz az egészségügyi intézmény megépítésének előmozdítása ügyében, s jelezte: inkább maga oldaná meg a problémát, kész önállóan pályázni európai uniós alapokra, semhogy továbbra is Bukarest tétovázásához asszisztáljon. Sorina Pintea egészségügyi miniszter zokon is vette a kezdeményezést, tegnap élesen üzente a kolozsváriaknak, hogy foglalkozzanak inkább a gyermekkórházzal, mert információi szerint nincs ott minden rendben. Ismét azt látjuk tehát: egy önkormányzat megelégelte a központ bábáskodását, és saját kezébe venné a dolgok irányítását.

Sokadik ilyen eset ez, csak az elmúlt hónapokban több ehhez hasonló törekvést láttunk, amikor a tétlenkedő vagy a kreatív energiákat éppenséggel elszívó, a helyi kezdeményezéseket egyenesen akadályozó Bukarestet a helyi önkormányzatok, vállalatok, intézmények nemes egyszerűséggel kihagyják. Nemrég az osztrák vasúti társaság román partnerével közösen Kolozsvárról indított közvetlen vonatjáratot Bécsbe. Ugyancsak Erdély fővárosát gyorsvasúton kötnék össze Budapesttel. A Bukarestet mellőző kezdeményezések közé sorolhatjuk a nyugati városok szövetségének létrejöttét, mely nyomán Kolozsvár, Arad, Temesvár és Nagyvárad közösen pályázik európai uniós alapokra. A szomszédságunkban, Vidombákon épülő repülőtér is hasonló autonóm projekt: Bukarest gáncsoskodását megelégelve Brassó inkább önerőből valósítja meg a beruházást, szövetkezve a szomszédos önkormányzatokkal, köztük a Kovászna megyei és a sepsiszentgyörgyi tanáccsal is.

Nagyon úgy tűnik hát, hogy egyre több az efféle szimbolikus hadüzenet Bukarestnek, mindez pedig a decentralizáció, a regionalizmus, az autonómia híveinek gyarapodását jelzi. Köszönjük, Bukarest!