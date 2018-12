Mi, hol, mikor

A magyar tudomány ünnepe alkalmából szervezett rendezvény megnyitásaként Tamás Sándor megyeitanács-elnök és Vargha Mihály múzeumigazgató a múzeum legrégibb magyar nyomtatványának hazatértét köszönti: 1945. március 29-én a zalaegerszegi vasútállomás bombázását a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 25 855 menekített okiratából és könyvéből három élte túl, köztük Bencédi Székely Estván egy krakkói, 1559-es Chronicája, amelyet 1945-ben Kis Böndi János vasutas mentett meg, és a budapesti Országos Széchényi Könyvtárnak köszönhetően, Benke Éva által restauráltan kerül most vissza tulajdonosához.

A kiskonferencia előadói – Molnár Szabolcs irodalomtörténész, a bukaresti Hungarológiai Tanszék nyugalmazott professzora, Csáki Árpád történész és dr. Szekeres Attila István heraldikus – Jagelló-kori emlékekről beszélve járják körbe a kiállított Chronica, első magyar nyelvű világtörténetünk kapcsán felmerült kérdéseket.

Első világháborús megemlékezés a Mikóban

A Székely Mikó Kollégium és a Háromszéki Centenáriumi Társaság szervezésében ma délután rendezvénysorozattal emlékeznek az első világháborúra Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban. A program: 17 órakor a kollégium udvarán Benkő Gábor emléktábláját leleplezi dr. Kondor Ágota igazgató és Keresztes László, a Székely Mikó Kollégium Alapítvány titkára. 17.15-től az iskola múzeumtermében Demeter Lajos helytörténész bemutatja a Pénzes Loránd szerkesztésében megjelent Hősi emlékművek Háromszéken című könyvet. 18 órától Az első világháború hadszínterein című kiállítást bemutatja Handra Levente, az In memoriam brassói 24. honvéd gyalogezred baráti társaság képviselője. A rendezvényen közreműködik a kollégium kórusa Dombora Anna tanárnő vezetésével.

Zene

SÁRIK PÉTER TRIÓ & FALUSI MARIANN Jazzkívánságműsor magyarul című koncertje ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában hallható. A zenekar: Falusi Mariann (ének), Sárik Péter (zongora), Fonay Tibor (bőgő), Gálfi Attila (dob).

CSÍK ZENEKAR 30. A jubileumi erdélyi koncertsorozat részeként november 29-én, csütörtökön 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban lép fel a Csík Zenekar. Jegyek kaphatók a kulturális szervezőirodában és az előadás előtt a helyszínen.

NIGHTLOSERS-KONCERT. Sepsiszentgyörgyön a Szimplában november 30-án, pénteken 20 órától multikulturális blues-koncert lesz a Nightlosers együttessel. Jegyek kaphatók az Observatorul de Covasna – CovasnaMedia szerkesztőségében és a Szimplában. Helyfoglalás a 0744 316 139-es telefonszámon.

HÁZHOZ MEGY A ROCK ’N’ ROLL! Anna and the Barbies-koncert lesz december 1-jén, szombaton Sepsiszentgyörgyön a Szimplában. Vendégzenekar: Crazy Plumbers. Kedvezményes árú elővételes jegyek a bárban és online is kaphatók.

A GHYMES EGYÜTTES NAGYKONCERTJE. Erdélyi koncertturnét tart a szlovákiai Ghymes zenekar, amelynek egyik állomása Sepsiszentgyörgyön lesz december 3-án 19 órától a Krisztus Király katolikus templomban Mennyből az angyal címmel. A Kónya Ádám Művelődési Ház által szervezett koncert különlegessége, hogy közreműködik a Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella gyermekkórusa és Eufónia Ifjúsági Kamarakórusa, karvezetők: Lőfi Gellért Attila és Sipos Zoltán tanárok. Felnőttek 15 lejért vásárolhatnak jegyet a kulturális szervezőirodában, gyerekeknek a belépés ingyenes.

Könyvbemutató

SZALAY ZOLTÁN Csak tiszta forrásból – Magyar népdalok I. című könyvét mutatják be ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban. A kiadvány a Romániai Magyar Néptánc Egyesület Oktatási Segédjegyzet sorozatának ötödik kötete. Házigazda az egyesület elnöke: Deák Gyula Levente.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban: 16.15-től Legendás állatok – Grindelwald bűntettei román felirattal; 16.30-tól A repülő szőnyeg románul beszélő; 18.45-től Nyughatatlan özvegyek román felirattal; 19-től Johnny English újra lecsap magyarul beszélő; 20.45-től Bohém rapszódia román felirattal; 21-től Az élet maga román felirattal.

Múzeumi rendezvények

A HÓNAP MŰTÁRGYA. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban csütörtökön 9 órától Székely Estván Chronicája tekinthető meg a Cantio iucunda kiállítás részeként.

INGYENESEN LÁTOGATHATÓ csütörtökön 16–20 óráig az Erdélyen innen – Alföldön túl. A Fekete-Körös vidéki magyarság a századfordulón című időszakos kiállítás is.

Előadás

Székelyek az idegenlégióban címmel Pál Pinky Csaba mesél az Idegenlégióban töltött éveiről november 30-án, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben. Amiről szó lesz: eszmék, értékek, szabályok, s mindaz, ami emberré teszi az embert.

Hitvilág

SPIRITUÁLIS ELŐADÁS. Sepsiszentgyörgyön az unitárius templomban csütörtökön 19 órától előadást tart Gunagriha, Sri Chinmoy tanítványa, aki 1987 óta foglalkozik spiritualitással.

A SZÉKELYFÖLDI VÁNDORBÖLCSŐ-PROGRAM részeként Sepsiszentgyörgyön az idei adventi időszakban egyszerre több vándorbölcsőt szeretnének átadni a városban vagy környező falvakban élő, áldott állapotban lévő, decemberben vagy januárban szülő kismamáknak. Az ünnepi eseményre december 2-án kerül sor az unitárius templomban. Előnyben részesülnek a harmadik vagy többedik gyereküket váró családok. A befogadó családoknak a program ingyenes. A programról érdeklődni lehet a bioversum@gmail.com e-mail-címen vagy a 0760 779 835-ös telefonszámon, továbbá Kovács István lelkésznél a 0745 146 262-es telefonszámon. Jelentkezni péntek délig lehet.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Gelencén csütörtökig 8–17 óra közt; Ozsdolán ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. javí­tási munkálatok miatt ma 9–12 óráig felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Szalomér negyedben, Illye­falván, Sepsiszentkirályban és Aldobolyban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Kézdimartonoson az iskolában, 18–19.30 óráig Bereckben a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. facebook:

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

OROSZ NEMZETI EST. Elena Ershova, az EVS oroszországi önkéntesének előadásában ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében betekintést nyerhetnek a Föld legnagyobb területű országának csodálatos világába. Megismerkedhetnek különböző nemzeti játékokkal, táncokkal, hagyományos zenével, valamint jellegzetes orosz ételkülönlegességet is megkóstolhatnak a résztvevők.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

A SEPSISZENTGYÖRGYI WALDORF-KÖZÖSSÉG adventi bazárját csütörtökön 17 órától tartja a Nicolae Colan Általános Iskolában. ÁRAMSZÜNET. Gelencén csütörtökig 8–17 óra közt; Ozsdolán ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. javí­tási munkálatok miatt ma 9–12 óráig felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Szalomér negyedben, Illye­falván, Sepsiszentkirályban és Aldobolyban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Kézdimartonoson az iskolában, 18–19.30 óráig Bereckben a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket.JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. facebook: @liveartdancestudio HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).OROSZ NEMZETI EST. Elena Ershova, az EVS oroszországi önkéntesének előadásában ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében betekintést nyerhetnek a Föld legnagyobb területű országának csodálatos világába. Megismerkedhetnek különböző nemzeti játékokkal, táncokkal, hagyományos zenével, valamint jellegzetes orosz ételkülönlegességet is megkóstolhatnak a résztvevők.ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.A SEPSISZENTGYÖRGYI WALDORF-KÖZÖSSÉG adventi bazárját csütörtökön 17 órától tartja a Nicolae Colan Általános Iskolában.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai 3-as Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.