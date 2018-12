Háromszéki siker az iskolai gasztroversenyen

Főzőműsorokban is ritkán látni akkora sürgés-forgást, mint amilyen a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola konyháján és ebédlőjében zajlott szombaton, a legnagyobb magyarországi, középiskolásoknak szervezett éttermi verseny székelyföldi elődöntőjén – írta közleményében Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája.

A Schnitta Sámuel Országos Szakmai Versenyt másodszor rendezte meg a Kovászna Megye Tanácsa intézményeként működő Művészeti és Népiskola. A megmérettetésen pincérek, szakácsok és cukrászok szálltak versenybe. A szakács és a cukrász diákoknak három óra alatt kellett egy előételből, levesből, főételből és desszertből álló teljes menüsort elkészíteniük. A diákok gőzerővel dolgoztak. A konyhában szorgos kezek készítették elő az alapanyagokat: olyan különlegességeket, mint a sertésszűz, a sütőtök vagy a camembert sajt, s ezekből rövid idő alatt bármelyik vendéglő étlapján helytálló fogások születtek.

A nemes penésszel érlelt sajt, melyet mogyoróval töltöttek, a székely konyha egyik klasszikusa, a lucskos káposzta által ihletett levesek, vagy a medium rare és medium sütésű bélszín után a cukrászok mutathatták meg, hogy miképpen képesek fúziót teremteni hagyományos és az újabban népszerűvé vált tányérdesszertek között: készült karamellizált roppanós dísz, gesztenyés habcsók, vaníliakrémmel díszített könnyű brownie, cheesecake – minden, mi szem-szájnak ingere. A pincérektől ma már azt is elvárják, hogy az ételekhez felszolgált borokról is tudjanak beszélni, a szakmai zsűri a megfelelő tálalási technika mellett modorukat is díjazta.

A szervezők részéről Gáj Nándor, a népiskola vezetője elmondta: az a cél, hogy minél több szakember legyen a hazai vendéglátásban. Helyi vendéglátóipari szakemberek is folyamatosan jelzik a szakképzett személyzet iránti igényt. A zsűri anyaországi elnöke, Mikóczy Zoltán rámutatott, a verseny nem csupán a diákok számára kihívás, hanem megmérettetés a tanároknak is, és mindenki számára tanulási lehetőség. A Magyarországról érkezett másik zsűritag, Mayer Gyula szerint a két évvel ezelőtti színvonalhoz képest a verseny sokat fejlődött, javulást lát a résztvevők igényességében és szakmai felkészültségében is.

Az iskolák versenyében az I. helyet a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Szakközépiskola szerezte meg, II. helyezett a székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskola, a III. helyezést pedig a Tivai Nagy Imre Szakközépiskola nyerte el Csíkszentmártonból. A rendezvényen jelen lévő Sógor Csaba EP-képviselő ezúttal is brüsszeli tanulmányúttal jutalmazta a különdíjasokat: a pincérek közül Hajdó Nándort, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákját, szakács tagozaton pedig Ferencz Andrást, a csíkszeredai Joannes Kajoni Szakközépiskola tanulóját. Azok a pincérek, akik Magyarországon képviselik majd Székelyföldet, jó háttérrel indulnak: Mátyás Andrea cukrász és Kovács Gábor Áron séf a díjátadón felajánlották, hogy segítik a hazai csapat felkészülését.

Székelyföldről összesen hat iskola nevezett be a megmérettetésre: a csíkszeredai Joannes Kajoni Szakközépiskola, a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuși Szaklíceum és a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola, a szé­kelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskola, valamint a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum – áll a megyeháza sajtóirodájának közleményében.