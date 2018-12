Tatiana Proskuryakova a Világbank Romániáért is felelős országmenedzsere. Fotó: Revista 22

A 100. évfordulójához közeledő Románia sok dologra büszke lehet, ám nagyon fontos lenne, hogy ne csupán földrajzi értelemben legyen egységes, hanem azokra a lehetőségekre is figyelnie kellene, amit a lakosság kínál – fejtette ki a szakember. Hiszen miközben nemzetközi versenyeket nyerő diákokkal, ragyogó IT-szakemberekkel rendelkezik, nem minden lakosának van lehetősége kitörni a szegénységből vagy az elmaradottabb vidékek szorításából. Ezek a jelentős különbségek csakis az oktatás területén elengedhetetlenül szükséges beruházásokkal csökkenthetőek, a döntéseket pedig az ágazatban dolgozó szakemberekre kellene bízni – véli a Magyarországért is felelős szakember. A másik jelentős terület az egészségügy, egy ország versenyképességét ugyanis elsősorban a humán erőforrás minősége adja. Ugyanakkor az ország különböző régiói között is mélyülnek a különbségek, annak ellenére, hogy Románia és Lengyelország a legtöbbet profitált az unió kohéziós politikájából – fogalmazott a szakember.

Egy másik paradoxon az, hogy miközben az ország egyre gazdagabb, az elszegényedés mértéke egyre növekszik, ami azt bizonyítja, hogy a gazdasági fejlődés eredményeiből nem mindenki részesül egyenlőképpen. Ha Románia miniszterelnöke lenne, akkor egy konkrét célt jelölne ki a fejlődés irányának, hasonlóan az ország uniós csatlakozása előtti időszakhoz – mondta Tatiana Proskuryakova, aki szerint a közeljövő legnagyobb kihívása demográfiai jellegű, nevezetesen, hogy az ország vissza tudja-e csalogatni az elvándorolt állampolgárokat. A Világbank szakembere rendkívüli lehetőségként tekint a gazdag kulturális hagyományokra, az ország előnyös földrajzi helyzetére, éghajlati adottságaira, termőföldjére, de leginkább az emberi tényezőre.