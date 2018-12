Lécfalvára viszik Barót szemetét

Az ebben a témában elfogadott három határozatra azért volt szükség, mert annak idején – még Nagy István polgármestersége alatt – Ba-rót nem csatlakozott ahhoz a közösségek közötti társuláshoz, amely európai uniós alapokból és kormánytámogatásból, a megyei tanács önrészével kiegészülve húszmillió euróból megépítette a lécfalvi hulladékkezelő központot.

Lázár-Kiss Barna András polgármester szerint egyértelműen kedvez Barótnak az, hogy nem a brassói magánlerakóba, hanem Lécfalvára kerül a város hulladéka.

A lerakó annak az egyesületnek a tulajdonában van, amelynek az év elején a város is tagja lett, oda tehát mindenkor befogadják majd a város szemetét. „Örvendek, hogy minden jogi feltételt teljesítettünk és teljes jogú tagjai lettünk az egyesületnek, miáltal Barót szemetét is a lécfalvi hulladékkezelő központba szállítják az elkövetkezőkben. A lerakó közel van, láthatóan jól működik, a Tega olcsón tudja odaszállítani a szemetet, így a szeméttárolás problémája évtizedekre meg van oldva. Örvendek annak is, hogy Baróton jól működik a hulladék szelektív gyűjtése, ezáltal a városnak a Környezetvédelmi Alapba már nem huszonnégyezer, hanem csak tizenegyezer lejt kell befizetnie” – nyilatkozta a városvezető.