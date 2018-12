Kovásznán felújított útszakaszt adtak át

Hivatalosan is átadták tegnap a Kovásznától az állomási vasúti átjárón túl, a település névtáblájáig tartó 13-as községi út kovásznai belterületi szakaszának felújított részét. A rövid eseményen jelen volt Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke, orbaiszéki vezetők, a kivitelező cég képviselője is.

A munkálatot a megyei tanáccsal közösen végezték, az út nemcsak a kovásznaiakat, hanem a székelytamásfalviakat, szörcseieket is szolgálja – mondta az átadón Gyerő József polgármester, hangsúlyozva: az 526 ezer lej értékű finanszírozásban a megyeháza is részt vállalt, Kovászna városa saját jövedelméből fektetett be az útjavításba.

A felújított, újraaszfaltozott útszakasz hossza 1,8 kilométer. Egy hidat építettek, másfél kilométernyi esővíz-elvezető sáncot ástak, tizenkét átereszt, hídfőt létesítettek, útjelzéseket festettek az új aszfaltra. A Kovásznán áthaladó vasútvonalat karbantartó cég jóvoltából megújult az állomás melletti vasúti átjáró, amely a megye egyik legkorszerűbb átjárójává vált – sorolta a városvezető. Tamás Sándor is értékelte az átjárót, szerinte a megye legsimább átjáróját valósították meg itt.

A polgármester ugyanakkor sajnálattal állapította meg, hogy a városháza pénzén nem újíthatják fel az állomás előtti útszakaszt, teret, mivel az a vasúti infrastruktúrát karbantartó cég ügykezelé­sébe tartozik. Reméli, a céggel együtt sikerül új arculatot adni ennek a résznek is, hiszen ez jelenti a város tulajdonképpeni kapuját a vasúton érkezők számára – jelentette ki Gyerő József.