REKLÁM RENDŐR MÓDRA. Immár nemcsak törvény szabályozza a könnyített bírságbefizetést, hanem a rendőrség is megkapta az alkalmazásához szükséges jegyzőkönyveket, azaz mostantól (pontosabban január 26-ától), ha megbüntet a rendőr, már nem csak két, hanem 15 nap áll rendelkezésünkre, hogy meg­ússzuk a bírság felét.

A lehetőséget a rendőrség reklámozza is egy új formanyomtatványnyal Bujorel Grăbiceanu (Sietős Bujorel) nevére kitöltve, akit azért büntettek meg, mert 75 km/órás sebességgel hajtott, és még telefonált is közben. A rendőrség PR-osa Bujorel nevében dobta le a humorbombát, a fiktív gyorshajtó ugyanis azzal magyarázkodik a jegyzőkönyvben, hogy a szeretőjével telefonált, miközben sietett virágot venni a feleségének. A kép mellett azért megjegyzik, ne tegyünk úgy, mint Bujorel, de persze nem egyértelmű, hogy a rendőrség a gyorshajtást, a vezetés közbeni telefonálást vagy a házasságtörést helyteleníti. (Főtér)

BRUTÁLIS GYILKOSSÁG. Borzalmas gyilkosság történt hétfő délután a Szatmár megyei Avasújvároshegyen: egy 62 éves helyi férfi, M. N. meglátogatta 84 éves pinceszomszédját, aki időskora ellenére rendszeresen kijárt a hegyre és művelte szőlőjét. Ahogy az már ilyenkor szokásos, a látogatás alkalmával asztalra került a bor is, a két férfi egyre sűrűbben koccintgatott. A beszélgetés előbb nézeteltéréssé, majd kemény szóváltássá alakult, a vita hevében pedig M. N. kést rántott és agyonszurkálta vendéglátóját. Az ügyészség közlése szerint a férfi maga jelentette a 112-es segélyhívó számon a gyilkosságot. Tettéről ijesztő részletek derültek ki: baltát ragadott, és előbb levágta az áldozat fejét, majd az egész testet szinte miszlikbe aprította – vélhetően azért, hogy a holttestdarabokat elrejtve eltitkolja az emberölést. Ennek azonban ellentmond M. N. zavaros magyarázkodása, miszerint az áldozatot vala­miféle földön kívüli lénynek érzékelte. A borzalmas mészárlást követően a kiérkező rendőröknek is beismerte az emberölést, és az ügyészségi kihallgatáson sem tagadta, hogy megölte, majd feldarabolta idős szomszédját. (Maszol)

NŐ AZ ADÓSSÁG. 5,017 milliárd lejt tett ki októberben a törlesztési határidőből kifutott lejalapú hitelek összege, ami 0,9 százalékos növekedést jelent előző hónaphoz képest; a valutaalapú hiteltartozások 3,175 milliárd lejnek megfelelő összeg­re rúgtak, ami 1,53 százalékos növekedéssel egyenértékű – derül ki a Román Nemzeti Bank által közzétett adatokból. A kimutatás szerint a lakosság és a vállalkozások által felvett lejalapú hitelek 163,76 milliárd lejt összesítettek októberben (ez 0,92 százalékkal több az előző hónapban jegyzettnél), ebből 65,846 milliárd lejt tesznek ki a vállalkozói hitelek és 94,225 milliárd lejt a lakossági hitelek. A valutaalapú hitelek összértéke lejben átszámítva 88,980 milliárdra rúgott az év tizedik hónapjában (ez 0,68 százalékos növekedést jelent szeptemberhez képest), ebből 47,189 milliárd lej a vállalkozói hitelek összege, 38,157 milliárd pedig a lakossági hiteleké. (Agerpres)

NEM FOLYIK, CSAK SZIVÁROG. Újabb közbeszerzési gyöngyszemre derült fény: Ploieşti önkormányzatának sikerült olyan vadonatúj autóbuszokat szereznie, amelyeken már forgalomba állításuk előtt javítási munkálatokat kellett végezni, ugyanis kiderült, hogy eső idején a buszokba befolyik a víz. Nae Alecsandri, a közlekedési vállalat igazgatója tanítani való kommunikációs trükköt alkalmazva elmondta, az eső nem befolyt, csak beszivárgott a buszokba. Az ok: a bennük található képernyőket úgy szerelték be, hogy nem szilikonos csavarokat használtak. De most – mondja – már kicserélték szilikonos csavarokra, így a szivárgásnak vége. Egy busz áfa nélkül 765 646 lejbe került. De ebben persze nincs benne a szivárgások megszüntetését célzó munkálatok ára. (Főtér)