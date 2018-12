A megyeszékhelyi Sepsi-SIC együttese mindössze egy remek negyedet tudott összehozni a WBC Jenyiszej vendégeként, és így 83–63-ra kikapott a női kosárlabda Európa-kupa 4. fordulójának nyitómérkőzésén. A szerdai találkozó mellett csapatunk „elvesztette” Jovana Pašićot is, aki a második negyedben sérült meg, miután az egyik orosz játékos ráesett a vállára. Ezzel a vereséggel a zöld-fehérek továbbra is a D-csoport harmadik helyét foglalják el, s továbbjutási reményeik életben tartásáért mindenképp meg kell nyerniük a követkő két meccsüket. A kvartett török párharcát az Orman Genclik hazai környezetben 62–58-ra nyerte meg a Mersin BSB csapatával szemben.

A feldobás után a zöld-fehérek hozták el a labdát, a mérkőzés első kosarát pedig Peyton Alexis Whitted dobta, s a Sepsi-SIC előnyét Kristina Higgins tolta meg két büntetőből szerzett ponttal (0–4). A hazai csapat első kosarát Stephanie Mavunga jegyezte, majd Annemarie Gödri-Părău pontjaival ismét néggyel vezetett a háromszéki alakulat (2–6).

A folytatás már Mavungáról szólt, s az 5. percben Alekszandra Marcsenkova triplájával már 11–6 volt az állás. Szentgyörgyi időkérés után Ioana Ghizilă célzott pontosan távolról (11–9), de egy 13–2-es orosz roham után 24–11-ra alakult az eredmény. A hajrájában Zoran Mikes tanítványai pontoztak, s 8 egységnyi háromszéki hátránnyal zárult a negyed (24–16). A folytatásban hengereltek a házigazdák, aki a 16. percben Alexandra Marchenkova duplájával már 20 ponttal vezettek (40–20). Az első félidő utolsó négy perce kiegyensúlyozottabb küzdelmet hozott, s Marina Solopova pedig egy triplával iratkozott fel a pontszerzők listájára, de Higgins és Whitted is szerzett egy-egy kosarat (49–27).

A nagyszünet alatt Zoran Mikes jól felrázta csapatát, hiszen egy határozottabb és harciasabb Sepsi-SIC jött ki az öltözőből. Gyors kosárváltás után a szentgyörgyiek átvették a párharc irányítását, s bár futottak az eredmény után, mégis megkezdték a felzárkózást. A mérkőzés ezen perceiben Angelika Slamova irányításával szárnyalt a háromszéki bajnokcsapat, igaz, ehhez kellett az oroszok kapkodása, rövidzárlata is (59–48).

Az utolsó negyed elején is folytatódott a zöld-fehérek jó játéka, ám 59–52-as állásnál Olga Sunejkina időkéréssel törte meg a mieink lendületét. Ez annyira jó sikerült, hogy a 32. percben a SIC még csak 7 pontos hátrányban volt, másfél perccel később azonban 68–52-es állást jegyezhettünk. Az oroszok jó sorozatára a szentgyörgyi csapat edzője is timeouttal válaszolt, de ez sem tudta megállítani a szibériai úthengert. A hazai csapat játékosai egymás után szórták a kosarakat, lányaink viszont sokat hibázva már ritkábban zörgették meg vendéglátóik hálóját. A 38. percben 80–56 volt az állás, majd Slamova, Gödri-Părău és Solopova pontjaival 83–63-mal fejeződött be a Sepsi-SIC oroszországi mérkőzése.

A találkozó legjobbjának ezúttal is a WBC Jenyiszej két amerikai idegenlégiósa bizonyult: Mavunga 28 pontot szerzett, míg Myisha Hines-Allen dupla duplával – 13 pont és 13 lepattanó – zárta a meccset. A zöld-fehérektől Slamova és Higgins jeleskedett: előbbi 20 pontig, utóbbi pedig 15 lepattanóig jutott.

Akárcsak az odavágóbeli meccsen, a Sepsi-SIC csapatának most is rosszul ment a játék, hiszen játékosai az első félidő végére már tizenhétszer adták el a labdát, s mezőnybeli dobószázalékuk is messze elmaradt az oroszokétól. Az is sokat elárul az erőviszonyokról, hogy amíg a szentgyörgyi cserepad csak 7, addig az orosz 22 pontot szerzett... Játékosainkra a fárasztó hazaút után kevés pihenés vár, hiszen vasárnap 17 órától a Nemzeti Liga 8. fordulójában a Brassói Olimpia vendégei lesznek, majd december 5-én az Európa-kupa 5. körében már a török Mersin BSB otthonában lépnek pályára.

Női kosárlabda, Európa-kupa, 4. forduló: WBC Jenyiszej–Sepsi-SIC 83–63 (24–16, 25–11, 10–21, 24–15). Krasznojarszk, Sever Aréna. Mintegy 150 néző. Vezette: Henri Hilke (finn), Mihkel Männiste (észt), Davor Gudelj (svéd). Jenyiszej: Mavunga 28, Hines-Allen 13/3, Goldireva 9/3, Kirjanova 6/3, Marcsenkova 5/3–Edomakha 2, Doroseva 6/3, Vorobeva, Namok 14/6, Dorovskik, Grigorjeva. Edző: Olga Sunejkina. Sepsi-SIC: Solopova 12/9, Gödri-Părău 8, Slamova 20/6, Whitted 8, Higgins 8–Kovács, Allen, Sipos, Nagy 2, Demeter, Ghizilă 5/3, Pašić. Edző: Zoran Mikes.