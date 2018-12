Karnyújtásnyira a világháló 6.

Frances E. Jensen nemzetközi hírű harvardi neurológuspro­fesszor szerint a technológia újabb lehetőség az újdonsághajszolásra, miközben egy kamaszkorú fiatal agyát igen könnyű ingerelni. Az agy örömközpontját működésbe hozó idegi folyamatok beindulásához és az élvezetet biztosító dopamin felszabadulásához éppúgy elég a legújabb iPhone, mint az alkohol, a fű, a szex vagy egy menő autó.

A szakember szerint a technológia maga is kábítószer.

Véleménye szerint egyre több adat bizonyítja a mértéktelen internetezésnek a kamaszok közérzetére gyakorolt hatását, ahogy számos vizsgálat is kapcsolatot mutatott ki a dep­resszió, a rossz osztályzatok és az online töltött idő csökkentésére való képtelenség között.

Tény, hogy míg a mai tinédzserek világszerte a technológia tanítómesterei, és bár ők értenek hozzá a legjobban, hatásaira is ők a legérzékenyebbek. Az okostelefonok annyira ré­szeivé váltak az életüknek, hogy egy kísérletben részt vevő fiatalok kétharmada akkor is rezegni érezte a készüléket, amikor az valójában nem is jelzett.

Az okoseszköz minden egyes csörgése, pittyenése, sípolása és dalra fakadása euforikus pillanat az agynak. Amikor megnyitjuk a legújabb SMS-t vagy üzenetet, az olyan, mint egy élvezetes digitális ajándék: hatására dopamin szabadul fel az agyban.

Ami azt illeti, egyre több adat bizonyítja, hogy az internet- vagy Facebook-függőség sok szempontból hasonlít a szerfüggőségre.

Láthatjuk tehát, hogy nem ártalmatlan szórakozásról, kikapcsolódásról van szó, ezért nekünk, szülőknek kell megtanulnunk felelősséget vállalni magunkért és a gyerekeinkért.

Valószínűleg lelkesek és izgatottak lesznek, ha kezdetben együtt barangolunk velük a világhálón. Éppen ezért segítsünk nekik megtalálni a kedvükre való oldalakat és készítsünk listát a kedvenceikről. Kérjük meg, jelentkezzenek be ezekre az oldalakra, hogy amikor nem vagyunk velük, akkor is odataláljanak. Büszkék lesznek majd magukra, ha jól kezelik azt, amit elsajátítottak.

Érdemes már korán kijelölni a határokat. Ha a gyerek korlátlanul használhatja az internetet és a számítógépet, akkor jogának és nem privilégiumának tartja, hogy állandóan hozzáférhessen, ezt pedig már nagyon nehéz visszafordítani. Idejében korlátozzuk az internethasználatot fél órára úgy, hogy mérjük az időt, így nem tesszük ki magunkat végtelen alkudozásoknak.

A YouTube-on nagyszerű nevelő jellegű tartalmakat lehet találni, de a képernyő jobb oldalán megjelenő ajánlott videók gyorsan nemkívánatos területekre terelhetik a gyereket. Az ennek megelőzésére szolgáló korlátozott mód beállítása a képernyő jobb felső sarkában csupán pár percet vesz igénybe. Az egyre népszerűbb „YouTuberek” és „vloggerek” véleményvezéreknek számítanak a fiatalok köré­ben, ezért ne lepődjünk meg, ha tőlük idézgetnek, őket tekintik példaképnek, és a világnézetüket is a tőlük hallottakhoz igazítják.

A középszerűség és konformitás világában büszke lehet az a szülő, aki képes kordában tartani a gyerekeire nehezedő információmennyiséget. Ezáltal gyermeke képes lesz majd formálni és alakítani a következő generációk szemléletét, és alternatívát kínálhat a tömegkultúra és a technika uralmát nyögő társadalom számára. Életre szóló ajándékot adunk, amikor megóvjuk őket és felkészítjük a kaotikus új világ kihívásaira.

Kertész Tibor,

a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkatársa