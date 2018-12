Gyermekgyógyítók pártfogói

A program legutóbbi kiírására több mint 90 olyan civil szervezet nyújtott be támogatási kérelmet, amely emocionális- és művészetterápiás tevékenységek szervezésével segít fogyatékkal élő, krónikus beteg vagy súlyos betegségekből lábadozó gyermekeknek és fiataloknak. A kezdeményezők tájékoztatása szerint az ország 29 megyéjéből beérkezett pályázatok összértéke meghaladta a kétmillió lejt. Háromszékről hét, Hargita és Maros megyéből pedig 4–4 igénylés futott be. A szakmai zsűri javaslata alapján húsz civil szervezet foglalkozásait támogatják, összesen 400 ezer lejjel, köztük a kézdivásárhelyi Bóbita Egyesület Színesen ragyog fel a nap című pályázatának tevékenységeit, valamint a sepsiszentgyörgyi HELP Egyesület munkáját is.

A 2009-ben indított Gyermekgyógyító programot a Közösségért Alapítvány szervezi a MOL által rendelkezésre bocsátott pénzalapból. Mint ismertették, eddig több mint tízezer gyermek és fiatal segítését, fejlesztését támogatták 169 nyertes pályázat révén közel 2,8 millió lejjel. (dvk)