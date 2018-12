A társulat vasárnap 18 órától tulajdonképpen egy öt évvel ezelőtti előadást mutat be újra, melyet legutóbb három éve láthatott a közönség.

Nagy-Lázár József rendező lapunknak felidézte, az evangéliumon át a népi betlehemes játékok különböző műfaját, a Székelyföldön és Csíkban nagy hagyományú pásztorjátékokat, az erdélyi szászoknál és a máramarosi románoknál fellelhető Heródes-játékokat egyaránt felhasználta az előa­dás alapját képező szöveg össze­állításánál. Mint mondta, az előző bemutató óta sok mindent másként lát, s ez a most színre vitt betlehemes játékon is érződik, helyenként szikárabb, máshol érzelgősebb lett, ugyanakkor rendkívül játékos, humor­ral fűszerezett, fordulatokban bő­velkedő. Bár utalásszerűen szinte a teljes megváltástörténet is fellelhető a darabban, ezt úgy próbálták megoldani, hogy egy 4–5 éves gyereknek is érthető és követhető legyen – fűzte hozzá. Úgy értékelte, a karácsony körüli időszakban „nem csupán a legközelebb van Isten az emberhez, hanem átöleli”, s ezt sugallja az előadás címe is.

Az advent és a várakozás hangulata a bábszínészek szerint a felkészülés időszakában érezhető volt, mint azt Vincze Tímea kiemelte, feszültség nem, sokkal inkább a türelem és a nyitottság jellemezte a próbákat, s ehhez a szerteágazó beszélgetések is hozzájárultak. Ezt erősítette meg Lanstyák Ildikó bábszínész is, aki úgy érzi, sikerült kizárni a feszültséget és társával egymásra hangolódni a próbák idején. Az alkotók 3 éven felülieknek ajánlják a betlehemes játékot, melynek kapcsán Vincze Tímea úgy fogalmazott: „várunk, keresünk valamit, ami az életünk fontos része – a fényt”.

A bemutatót követően a társulat Nagy-Kopeczky Kálmánra, a Cimborák Bábszínház alapítójára és vezetőjére emlékezik halálának harmadik évfordulóján. December 3.-án a bábszínház stúdiótermében 18 órától egyebek mellett Nagy-Kopeczky Kálmán-interjúkat láthat a közönség.